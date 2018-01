Par komercbanku prioritātēm pasaulē kļūst kiberdrošība, pakalpojumu digitalizācija un labāko darbinieku piesaiste

Jaunākais profesionālo biznesa konsultāciju un audita pakalpojumu uzņēmuma EY (iepriekš «Ernst & Young») banku nozares vispasaules pētījums «EY Global Banking Outlook 2018» atklāj, ka gada laikā banku prioritātes mainījušās no reputācijas un darbības risku vadības uz datu drošības jautājumiem, ko par būtisku prioritāti atzinuši 89% pētījuma respondentu, kas pārstāvēja 221 banku nozares institūcijas visos pasaules reģionos.

Saskaņā ar «EY Global Banking Outlook 2018», kā otrā būtiskākā prioritāte banku sektorā šogad, līdzīgi kā pērn, ir pakalpojumu digitālās transformācijas programmu ieviešana, ko par būtisku prioritāti atzinuši 85% nozares dalībnieku, kam seko labāko darbinieku piesaiste un noturēšana, ko par būtisku prioritāti atzīst 83% pētījuma respondentu.

Pētījums parāda, ka gada laikā mazinājusies to faktoru aktualitāte, kas saistīti ar darbības reputācijas un atbilstības riskiem – reputācijas un darbības izraisīto risku vadība no būtiskākās prioritātes pērn šogad ieņem sesto pozīciju banku nozares prioritāšu sarakstā, bet atbilstības un ziņošanas standartu izpilde no trešās vietas pērn atvirzījusies uz desmito vietu šī gada pētījumā novērtēto prioritāšu sarakstā, ko gan joprojām par būtisku faktoru uzskata 77% banku nozares pārstāvju.

«Komercbankas pēdējo gadu laikā ir būtiski investējušas atbilstības un ziņošanas standartu stiprināšanā. Šie jautājumi joprojām ir svarīgi, taču pētījums parāda, ka bankas pasaulē kā pie galvenajiem atgriežas pie digitalizācijas un ar to neizbēgami saistītajiem datu drošības jautājumiem. Tas izskaidrojams ar sīvo konkurenci gan pašu banku starpā, gan ar pieaugošu apdraudējumu banku tirgus pozīcijām, ko rada novatoriski finanšu tehnoloģiju uzņēmumi,» saka EY partneris Baltijā Guntars Krols.

Būtiski pieaugusi arī nozīme tehnoloģiju ieviešanai, lai panāktu efektivitātes ieguvumus – šī prioritāte no 13.pozīcijas gadu iepriekš pakāpusies uz ceturto vietu šogad.