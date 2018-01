Lietuvā ieviesta jauna ārvalstu darbaspēka ievešanas kārtība

Lietuvā šogad stājusies spēkā jauna kārtība darbaspēka ievešanai no trešajām valstīm, - tā dēvētais baltais saraksts, kurā var tikt iekļauti uzņēmumi, kas atbilst noteiktiem kritērijiem, lai pretendētu uz atvieglojumiem šai jomā.

Kā gada sākumā skaidroja iekšlietu ministrs Eimutis Misjūns, šie darba devēji varēs vieglāk un ātrāk pieņemt darbā ārvalstniekus, kuri patiešām nepieciešami Lietuvas darba tirgum.

Uzņēmumiem jāatbilst vismaz četriem no desmit papildu kritērijiem - to gada ieņēmumiem jāsasniedz vismaz 500 000 eiro, darbinieku skaitam jāpārsniedz desmit, uzņēmuma darbībai jābūt licencētai un to darbības nodrošināšanai nepieciešami tādu profesiju darbinieki, kādu Lietuvā trūkst. Tiem nedrīkst būt parādu valsts vai pašvaldību budžetā vai citu pārkāpumu.

Konstatējot neatbilstību noteiktajiem kritērijiem, uzņēmums no saraksta tiktu svītrots.

Jaunā kārtība jau piesaistījusi jūtamu interesi no autokravu pārvadātāju puses, savukārt būvnieki iesaka citu risinājumu, raksta avīze «Verslo žinios».

Kā izteicies Lietuvas būvnieku asociācijas prezidents Daļus Ģedvils, celtniecības uzņēmumiem šis saraksts nav tik aktuāls, jo tiem grūtāk izpildīt izvirzītos kritērijus. «Parocīgāks varbūt ir cits modelis - īrēt strādniekus no Polijas ar pagaidu darbā iekārtošanas uzņēmuma starpniecību, nesaistoties ar darba attiecībām,» viņš spriedis.

Būvnieku asociācija iesaka Lietuvai pārņemt, piemēram, Šveices pieredzi, kur gada beigās tiek deklarēts, cik un kādi speciālisti būs vajadzīgi un tiks ielaisti valstī. Darbinieks pretendē uz noteiktu brīvu speciālista vietu un gaida piedāvājumus no Šveices kompānijām. Pēc Ģedvila teiktā, tas palīdz vienkāršot vīzu izdošanas procesu un šo darbinieku uzskaiti.

Asociācija 1.februārī cer pabeigt aptauju, kuros Lietuvas reģionos un kādu darbinieku trūkst celtniecības uzņēmumiem. Tā centīsies panākt, lai atbilstoši šim sarakstam minētā sistēma tiktu ieviesta arī Lietuvā.