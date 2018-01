Likumprojektu par divu jaunu zemes nodevu ieviešanu pagaidām nevirzīs izskatīšanai Saeimā

ZM sagatavotais un iepriekš valdībā apstiprinātais likumprojekts paredzēja, ka par lauksaimniecības zemes nomas līguma reģistrāciju pašvaldībā, kā arī par iesnieguma izskatīšanu pašvaldībā lauksaimniecības zemes iegādes gadījumā, būs jāmaksā valsts nodevas. Ievērojot Latvijas Pašvaldību savienības sniegto informāciju, bija paredzēts, ka par lēmuma pieņemšanu lauksaimniecības zemes iegūšanai īpašumā būs jāmaksā 64 eiro, bet par lauksaimniecības zemes nomas līguma reģistrēšanu pašvaldībā - 14 eiro. Ņemot vērā neskaidrības saistībā ar grozījumiem likumā, valdība lēma pagaidām nevirzīt izskatīšanai Seimā grozījumus likumā un atlikt šī jautājuma skatīšanu līdz 2018.gada decembrim.

Biedrības «Zemnieku saeima» pārstāvis Mārtiņš Trons aģentūrai LETA pēc valdības sēdes sacīja, ka MK lēmumu vērtē atzinīgi. «Mēs noteikti pastāvam uz to, ka lauksaimniekiem nebūtu jāievieš divas jaunas nodevas. Patlaban, ja lauksaimnieks grib iegādāties lauksaimniecībā izmantojamo zemi, viņam jau ir jāveic trīs dažāda veida maksājumi - ir 2% no pirkuma vērtības valsts nodeva par īpašuma reģistrēšanu zemesgrāmatā, kā arī mums ir jāsamaksā zemesgrāmatas nodeva un vēl viens cits maksājums. Šis būtu bijis jau ceturtais maksājums, pat nerunājot par tiem maksājumiem, kas lauksaimniekam jāmaksā, pērkot zemi ar notāra starpniecību,» teica Trons.

Viņš norādīja, ka prasība maksāt 14 eiro par lauksaimniecības zemes nomas līguma reģistrēšanu pašvaldībā ir nesamērīga, ņemot vērā šī darba nelielo apjomu. «Nedomājam, ka par to būtu jāmaksā 14 eiro, īpaši ņemot vērā to, ka pēdējos gados lauksaimnieki izjūt strauju nekustamā īpašuma nodokļa pieaugumu. Ieņēmumus no nekustamā īpašuma nodokļa var novirzīt, piemēram, šo funkciju veikšanai,» sacīja Trons.

Biedrība «Zemnieku saeima» 10.janvārī Ministru prezidentu Māri Kučinski (ZZS) un zemkopības ministru Jāni Dūklavu (ZZS) atklātā vēstulē aicināja tālāk Saeimā nevirzīt attiecīgos MK iepriekš izskatītos un apstiprinātos grozījumus likumā par zemes privatizāciju lauku apvidos, ņemot vērā, ka tie netika saskaņoti ar lauksaimnieku nevalstiskajām organizācijām. «Zemnieku saeima» vēstulē norādīja, ka attiecīgo nodevu ieviešana būtu jauns finansiāls slogs lauksaimniecības zemes nomas un iegādes gadījumos, papildus jau pašlaik esošajiem nodokļu un nodevu maksājumiem. «Aicinām MK izvērtēt iepriekš minēto un nevirzīt izskatīšanai Saeimā grozījumus likumā «Par zemes privatizāciju lauku apvidos»,» bija teikts biedrības vēstulē.

Arī Lauksaimniecības Statūtsabiedrību asociācija kopā ar Lauksaimnieku sadarbības organizāciju padomi iepriekš aicināja nevirzīt izskatīšanai Saeimā grozījumus attiecīgajos MK noteikumos. Lauksaimniecības Statūtsabiedrību asociācija Ministru prezidentam un zemkopības ministram šā gada 10.decembrī nosūtīja vēstuli ar aicinājumu veidot darba grupu, kas izstrādās jaunu likumprojektu par zemes politiku, kurā tiks piesaistīti visu ieinteresēto pušu pārstāvji, lai kompleksi risinātu ar zemes politiku saistītos jautājumus.

Veidot darba grupu, kas izstrādās jaunu likumprojektu par zemes politiku, rosināja arī Latvijas Zemnieku federācija, norādot, ka plānotie grozījumi likumā «Par zemes privatizāciju lauku apvidos» ir papildu slogs zemniekiem un aicinot tos nevirzīt izskatīšanai Saeimā.

Ziņots, ka valdība grozījumus likumā «Par zemes privatizāciju lauku apvidos» apstiprināja 4.janvārī, paredzot, ka par lauksaimniecības zemes nomas līguma reģistrāciju un iesnieguma izskatīšanu būs jāmaksā valsts nodevas.

Grozījumi likumā tika izstrādāti atbilstoši Ministru kabineta komitejas 2017. gada 14. augusta sēdē uzdotajam uzdevumam ZM sadarbībā ar Finanšu ministriju sagatavot likumprojektu par grozījumiem likumā «Par zemes privatizāciju lauku apvidos», paredzot, ka izdevumi, kas saistīti ar tiesiskuma uzraudzību darījumos ar lauksaimniecības zemi, ir jāsedz šo darījumu veicējiem.