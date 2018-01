EK piemēro «Qualcomm» gandrīz miljarda eiro naudassodu par vienošanos ar «Apple»

Eiropas Komisija (EK) trešdien piemēroja ASV mikroshēmu ražotājam «Qualcomm» 997 miljonu eiro naudassodu par to, ka uzņēmums maksājis ASV informācijas tehnoloģiju gigantam «Apple Inc.», lai kompānija izmantotu tā ražotās mikroshēmas viedtelefonos «iPhone» un planšetdatoros «iPad».

Eiropas Savienības (ES) konkurences komisāre Margrēte Vestagere norāda, ka, 2011.gadā noslēdzot vienošanos ar «Apple», «Qualcomm» ļaunprātīgi izmantojis savu dominējošo tirgus stāvokli, lai negodīgi izslēgtu tādus konkurentus kā «Intel», liedzot izvēles iespējas patērētājiem.

«Laika periodā no 2011.gada līdz 2016.gadam «Qualcomm» maksāja miljardiem dolāru nozīmīgam klientam «Apple», un šie maksājumi bija paredzēti, lai liegtu «Apple» iegādāties produktus no konkurentiem,» skaidro Vestagere. «Tas nozīmē, ka neviens konkurents nespēja konkurēt ar «Qualcomm» šajā tirgū, neatkarīgi no tā, cik labi bija viņu produkti.»

Šī vienošanās aptvēra mikroshēmojumus, kas ļauj viedtelefoniem sūtīt un saņemt zvanus un datus, kā arī lietot internetu.

Vestagere uzsver, ka «Qualcomm» liedzis patērētājiem un citiem uzņēmumiem citas izvēles iespējas un inovācijas.