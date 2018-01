Biržu indeksi lielākoties krītas, naftas cenas kāpj

«Acīmredzot vājāks dolārs ir labvēlīgs mums, jo tas attiecas uz tirdzniecību un iespējām; tomēr ilgtermiņā es uzskatu, ka dolāra stiprums atspoguļo ASV ekonomikas stiprumu,» Mnučins sacīja Pasaules ekonomikas forumā Davosā.

Mnučina izteikumus daudzi interpretēja kā Vašingtonas atļauju dolāra kursa kritumam, lai ASV eksporta preces kļūtu lētākas pircējiem citās valstīs.

Eiropas galvenie biržu indeksi kritās, vietējo valūtu kāpumam ietekmējot multinacionālās kompānijas, kas gūst peļņu dolāros.

ASV biržu indekss «Dow Jones Industrial Average» pieauga līdz jaunam rekordam, bet indeksi «Standard & Poor's 500» un «Nasdaq Composite» saruka.

Naftas cenas Ņujorkas un Londonas biržās pieauga.

Eiro vērtība pret ASV dolāru pieauga, britu mārciņas vērtība pret dolāru kāpa, bet dolāra vērtība pret Japānas jenu samazinājās.

Ņujorkas biržas elektroniskajā tirdzniecībā WTI markas jēlnaftas cena piegādēm martā trešdien kāpa par 1,14 ASV dolāriem līdz 65,61 dolāram par barelu. «Brent» markas jēlnaftas cena piegādēm martā Londonas biržā pieauga par 0,57 dolāriem līdz 70,53 dolāriem par barelu.

ASV biržu indekss «Dow Jones Industrial Average» trešdien pieauga par 0,2% līdz 26 252,12 punktiem, indekss «Standard & Poor's 500» kritās par 0,1% līdz 2837,54 punktiem, bet indekss «Nasdaq Composite» samazinājās par 0,6% līdz 7415,06 punktiem.

Londonas biržas indekss FTSE 100 trešdien kritās par 1,1% līdz 7643,43 punktiem, Frankfurtes biržas indekss DAX 30 saruka par 1,1% līdz 13 414,74 punktiem, bet Parīzes biržas indekss CAC 40 samazinājās par 0,7% līdz 5495,16 punktiem.

Eiro vērtība pret ASV dolāru trešdien pieauga no 1,2299 līdz 1,2402 dolāriem par eiro, britu mārciņas vērtība pret dolāru kāpa no 1,4004 līdz 1,4217 dolāriem par mārciņu, bet dolāra kurss attiecībā pret jenu samazinājās no 110,28 līdz 109,21 jenai par dolāru.