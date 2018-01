Biržu indeksi krītas Eiropā un pārsvarā pieaug ASV, naftas cenas sarūk

ASV biržu indeksi lielākoties pieauga pēc prezidenta Donalda Trampa ceturtdien paustā atbalsta «stipram dolāram». Par šiem Trampa izteikumiem tika ziņots, kad Eiropas un Āzijas akciju tirgi jau bija slēgti.

Tramps paziņoja telekanālam CNBC, ka Mnučina izteikumi, kuros ministrs atbalstīja zemāku dolāra kursu, lai palīdzētu ASV eksportētājiem, «bija izrauti no konteksta».

«Galu galā, es gribu redzēt stipru dolāru,» sacīja Tramps, izraisot nelielu ASV valūtas vērtības celšanos pret eiro un britu mārciņu. ASV dolāra vērtība tomēr palika apmēram 11% zemāka par līmeni, kādā tā bija pirms Mnučina izteikumiem.

Naftas cenas Ņujorkas un Londonas biržās kritās

Eiro vērtība pret ASV dolāru kritās, britu mārciņas vērtība pret dolāru saruka, bet dolāra vērtība pret Japānas jenu palielinājās.

Ņujorkas biržas elektroniskajā tirdzniecībā WTI markas jēlnaftas cena piegādēm martā ceturtdien kritās par 0,10 ASV dolāriem līdz 65,31 dolāram par barelu. «Brent» markas jēlnaftas cena piegādēm martā Londonas biržā saruka par 0,11 dolāriem līdz 70,42 dolāriem par barelu.

ASV biržu indekss «Dow Jones Industrial Average» ceturtdien pieauga par 0,5% līdz 26 392,79 punktiem, indekss «Standard & Poor's 500» kāpa par 0,1% līdz 2839,25 punktiem, bet indekss «Nasdaq Composite» samazinājās par 0,1% līdz 7411,16 punktiem.

Londonas biržas indekss FTSE 100 ceturtdien kritās par 0,4% līdz 7615,84 punktiem, Frankfurtes biržas indekss DAX 30 saruka par 0,9% līdz 13 298,36 punktiem, bet Parīzes biržas indekss CAC 40 samazinājās par 0,3% līdz 5481,21 punktam.

Eiro vērtība pret ASV dolāru ceturtdien kritās no 1,2407 līdz 1,2393 dolāriem par eiro, britu mārciņas vērtība pret dolāru saruka no 1,4236 līdz 1,4143 dolāriem par mārciņu, bet dolāra kurss attiecībā pret jenu palielinājās no 109,24 līdz 109,43 jenām par dolāru.