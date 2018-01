LB: aizvadītā gada laikā samazinājies eiro viltojumu skaits

Eiropas Centrālā banka (ECB) piektdien paziņoja, ka naudas viltotāji pērn, salīdzinot ar gadu iepriekš, apgrozībā laiduši nedaudz lielāku skaitu viltotu eiro banknošu. No apgrozības izņemtas banknotes par kopējo summu 36 miljoni eiro. Policija, veikali un bankas no apgrozības pērn izņēma apmēram 694 000 viltotu eiro banknošu, kas ir par 1,5% vairāk nekā 2016.gadā. No apgrozības izņemtas banknotes par kopējo summu 36 miljoni eiro salīdzinājumā ar 40 miljoniem 2016.gadā, kad īpaši lielus zaudējumus radīja 500 eiro banknošu viltojumi.

Latvijas Banka tikmēr norāda, ka mūsu valstī situācija naudas drošības jomā ir viena no labākajām eirozonā. Latvija jau tradicionāli ir starp tām eiro zonas valstīm (kopā ar Igauniju, Somiju, Kipru, Slovākiju, Lietuvu), kurās ir vismazākais viltojumu skaits, rēķinot uz 1 iedzīvotāju, stāstīja LB naudas laboratorijas vadītājs Aleksandrs Antiņš.

Viņš atzīmēja, ka ir pagājis pusotrs gads, kopš LB darbu sāka vienotais naudas pārbaudes centrs. Ja iepriekš naudas viltojumu pārbaudes tika veiktas gan LB, gan policijas struktūrās, tagad visa aizdomīgā nauda nonāk LB naudas laboratorijā, kur tiek veiktas visas eiro un citu valūtu banknošu un monētu ar viltojumu pazīmēm pārbaudes.

«Šajā laikā ir izdevies būtiski samazināt naudas pārbaudes laiku, un pašlaik esam starp vadošajām Eiropas valstīm pēc savlaicīguma, kādā tiek pārbaudītas iedzīvotāju un naudas apstrādes uzņēmumu iesniegtās aizdomīgās naudas zīmes. Pašlaik iesniegtās viltotās naudas zīmes Latvijas Bankas naudas laboratorijā tiek pārbaudītas mazāk nekā nedēļas laikā,» stāstīja Antiņš.

Kopumā institūcija 2017. gadu viltojumu ziņā vērtē kā stabilu. Latvijas Bankā saņemta un veikta identifikācija 1749 viltojumiem (1462 banknotēm un 287 monētām). Salīdzinot ar 2016. gadu, atklāto viltojumu summa ir samazinājusies par 5% (75,4 tūkstoši eiro salīdzinājumā ar 79,4 tūkstošiem eiro 2016. gadā), bet ekspertīzei saņemto viltojumu skaits pieaudzis par 11%, kas ir nenozīmīgi pret kopējo naudas zīmju apjomu apgrozībā un arī pret iepriekšējo gadu.

Starp Latvijā izplatītākajiem viltojumiem ir 50 eiro banknotes (ap 60%) un 20 eiro banknotes (ap 20% no kopējā saņemto viltojumu skaita). Iedzīvotājiem un uzņēmējiem būtiski zināt, ka viltojumos joprojām dominē pirmās sērijas 50 eiro banknotes, kuras ar 2017. gada pavasari pakāpeniski nomaina otrās jeb Eiropas sērijas 50 eiro banknotes, skaidroja Antiņš.

Savukārt 2016. gadā kopumā Latvijā pārbaudei nosūtītas un par viltotām atzītas 1577 naudas zīmes, tostarp 300 monētas un 1277 banknotes. Vēl 2015. gadā Latvijā tika konstatētas 1483 viltotas naudas zīmes, tostarp 353 monētas un 1130 banknotes.

Jaunākais Eirosistēmas pārskats liecina, ka eiro zonā kopumā 2017. gada 2. pusgadā konstatēti 363 tūkstoši viltotu banknošu (2017. gada 1. pusgadā 331 tūkstotis viltotu banknošu, 2016. gada 2. pusgadā – 353 tūkstoši). Arī eiro zonā kopumā visbiežāk viltotās banknotes bija ar 50 un 20 eiro nominālu (ap 85% no viltojumu skaita).

Latvijas Banka uzsver, ka iespēja saņemt viltotu banknoti ir ļoti maza. Viltojumu skaits joprojām ir ļoti neliels salīdzinājumā ar apgrozībā esošo īsto banknošu skaitu. Pašlaik apgrozībā ir krietni vairāk nekā 21 miljardi eiro banknošu, kuru kopējā vērtība pārsniedz 1,1 triljonu eiro.

Latvijas Banka uzsver, ka eiro monētas, gan banknotes ir labi aizsargātas pret viltošanu, tomēr tas nenozīmē, ka cilvēki var zaudēt modrību. Iedzīvotāji un uzņēmēji aicināti iepazīt naudas zīmju dizainu un drošības pazīmes - viltojumu kvalitāte (it īpaši monētām) pārsvarā ir zema, un pietiek aptaustīt, apskatīt un pagrozīt banknoti vai aplūkot rūpīgāk monētu, lai atpazītu viltotu naudas zīmi.

Aizdomu gadījumā naudas zīmes var nodot īstuma pārbaudei Latvijas Bankas kasēs Rīgā, K.Valdemāra ielā 1B, filiālē Liepājā, Teātra ielā 3, kā arī tuvākajā policijas iecirknī.