Notikusi vērienīga zādzība «Privatbank»; zagļa guvums varētu būt mērāms pat miljonos

Vienā no Latvijas bankām - «Privatbank» - pagājušajā ceturtdienā notikusi vērienīga zādzība. Precīzs cietušo skaits un nodarīto zaudējumu apjoms pagaidām nav zināms, taču netiek izslēgts, ka zagļa guvums varētu būt mērāms simtos tūkstošos un pat miljonos eiro, pirmdien vēstīja raidījums «LNT Ziņas».

Zādzība notikusi no bankas klientu individuālajiem seifiem. «Privatbank» savā mājaslapā tos reklamē kā ērtus un drošus. Tiek uzsvērts, ka katram seifam ir divas slēdzenes, kas tiek aizslēgtas ar divām atslēgām - klienta un bankas. Šī divu atslēgu sistēma ir papildu garantija klienta īpašuma drošībai, taču tā tika uzlauzta. Turklāt zādzība «Privatbank» individuālo seifu glabātuvē notikusi ar vērienu, jo no vērtībām iztīrīti vairāki seifi. Policijai par notikušo ziņots nākamajā dienā.

«Varu apstiprināt, ka 19. janvārī ierosinājām kriminālprocesu par zādzību, kas izdarīta grupā vai lielā apmērā. Sods paredzēts no diviem līdz desmit gadiem. Sākotnējo izmeklēšanas darbību laikā sapratām, ka noziegumam var būt starptautisks raksturs. Un šo lietu no Rīgas reģiona ir pārņēmusi Galvenā kriminālpolicijas pārvalde, kura tagad ar to nodarbojas,» raidījumam saka Rīgas reģiona Kriminālpolicijas priekšnieks Andrejs Sozinovs. Noprotams, ka tiek runāts par starptautiska rakstura noziegumu, jo zaglis bijis ārvalstu pilsonis, un arī nesenā pagātnē identiskas zādzības notikušas Ukrainā. Kā zināms, «Privatbank» ir Ukrainas komercbanka. Pagaidām aizturēto personu nav. Policijā pieļauj, ka zaglis jau sen atstājis mūsu valsti.

Zādzība bijusi teju tāda kā redzēts filmās. «Pie mums Latvijā es pirmo reizi atceros tādu noziegumu,» neslēpj Sozinovs. Zaglis esot uzdevies par bankas klientu, kas esot sācis nomāt seifu. Šo pakalpojumu, kā zināms, var izmantot pat uz diennakti. Kad klients esot ievests individuālo seifu zālē, kur pēc tam atstāts viens, ķēries klāt savam nodomam. «Neteiktu, ka izpildījums bija ļoti sarežģīts, bet izplānots viss bija,» saka Sozinovs. Neoficiāli tiek minēts, ka neesot bijušas seifu uzlaušanas pēdas. Zādzība pamanīta pēc tam, kad citiem klientiem atklājies tukšs seifs.

Finanšu un kapitāla tirgus komisijā (FKTK) norāda, ka šis gadījums šoreiz ir ne viņu, bet tiesībsargājošo iestāžu kompetencē. «Par šādiem gadījumiem, kad runa ir par klientu individuālajiem seifiem - tas ir bankas pakalpojums, taču šajos seifos uzglabātās lietas nav saistītas ar bankas bilanci. Līdz ar to tas neatspoguļojas bankas maksātspējā vai stabilitātē, jo klients var seifā glabāt jebko, ko grib pasargāt - gan materiālas lietas, gan pavisam nevērtīgas, bet viņam, piemēram, morāli svarīgas lietas,» saka FKTK pārstāve Agnese Līcīte.

Tā kā zādzība notikusi no bankas klientu individuālajiem seifiem, kura saturs zināms vien pašam seifa lietotājam, policija šaubās, vai klienti par šo saturu gribēs dalīties ar likumsargiem, jo nereti šos seifus izmanto arī nelegālu līdzekļu uzglabāšanai.