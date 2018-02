Deputāti atbalsta jaunu kooperatīvo sabiedrību likumprojektu

Atbilstoši pašlaik spēkā esošajam Kooperatīvo sabiedrību likumam KS ir komersanta statuss. Izņēmums ir likumā paredzētie speciālie KS veidi - lauksaimniecības pakalpojumu KS, mežsaimniecības pakalpojumu KS, dzīvokļu īpašnieku KS, automašīnu garāžu īpašnieku KS un dārzkopības KS. Atbilstoši Uzņēmumu reģistra informācijai šīs likumā minētās KS veido vairāk nekā divas trešdaļas no visām KS.

Saskaņā ar esošo regulējumu komersanta statusa noteikšana ir atkarīga nevis no KS mērķa un tās veiktās saimnieciskās darbības būtības, bet gan no nosaukuma. Tādējādi likumā neminētās KS, kas veic savu saimniecisko darbību pēc līdzīga principa, nepamatoti atrodas nevienlīdzīgā situācijā ar likumā minētajām KS. Tas nozīmē, ka šādam KS iedalījumam nav pamatojuma. Ņemot vērā minēto, likumprojektā nav paredzēts KS iedalīt komersantos un nekomersantos. Komersanta statuss KS būs noteikts vien gadījumā, ja tas izrietēs no speciālajiem normatīvajiem aktiem.

Likumprojektā vairs nav paredzēts KS veidu iedalījumus. Konkrētu KS veidi vēsturiski tika ieviesti, lai nodalītu komersanta statusa esamību vai neesamību. Likumprojekts vairs neparedz šādu dalījumu - komersantos un nekomersantos. Savukārt no tiesību sistēmas viedokļa nav atbalstāms, ka likumos, kas attiecas vienādi uz visiem tiesību subjektiem, tiek izdalīts regulējums atkarība no tiesību subjekta darbības veida. Attiecīgās nozares ministrija uzskata, ka ir nepieciešams sevišķs regulējums konkrētās nozares tiesību subjektiem, piemēram, lauksaimniecības pakalpojumu KS vai dzīvokļu īpašnieku KS un šāds regulējums ir jāiestrādā šajā sevišķajā normatīvajā aktā.

Likumprojekts paredz pienākumu KS tās nosaukumā iekļaut norādi «kooperatīvā sabiedrība». Ja KS būs definējusi konkrētu darbības veidu, tā varēs nosaukumā iekļaut šo darbības veidu.

Spēkā esošais likums paredz, ka KS dibināšanai ir nepieciešams organizēt dibināšanas sapulci. Ņemot vērā, ka KS dibināšanas līgumu un statūtus ir pienākums parakstīt visiem dibinātājiem, šāda dibināšanas sapulces sasaukšana var būt lieka un rada nevajadzīgu administratīvo slogu dibinātājiem. Līdz ar to likumprojekts vairs neparedz pienākumu dibinātājiem organizēt dibināšanas sapulci. Turpmāk gan nebūs liegts šādu sapulci sasaukt, ja dibinātāji to uzskatīs par nepieciešamu. Likumprojekts arī paredz atteikšanos no regulējuma par dibināšanas sapulces protokola sastādīšanu un tā iesniegšanas Uzņēmumu reģistram.

Likumprojekts samazina to ziņu apjomu, kas ir obligāti norādāms KS statūtos. Atbilstoši likumprojektam statūtos būs pienākums norādīt KS nosaukumu, darbības mērķi un uzdevumus, pamatkapitāla minimālo lielumu un pajas nominālvērtību, kā arī informāciju par valdes locekļiem. Informācija par padomes locekļiem un pārstāvju sapulci būs jāiekļauj statūtos tikai tad, ja attiecīgā pārvaldes institūcija tiks izveidota, savukārt informācija par KS darbības termiņu, iestāšanās naudu un biedra naudu - ja tāda būs paredzēta.

Likumprojekts vairs neparedzēs pienākumu statūtos iekļaut tādu kārtību, kas jau tiks regulēta ar likuma noteikumiem. Atšķirībā no līdzšinējā regulējuma statūtos nebūs jānorāda biedra tiesības un pienākumi, biedru uzņemšanas un izslēgšanas kārtība, peļņas sadales kārtība, zaudējumu segšanas kārtība, KS likvidācijas un reorganizācijas kārtība, biedru kopsapulču sasaukšanas kārtība un biedru kopsapulces apstrīdēšanas kārtība.

Tāpat statūtos nebūs jānorāda komercsabiedrību dibināšanas, reorganizācijas un likvidācijas kārtība.

Atbilstoši spēkā esošajam likumam persona iegūst un zaudē biedra statusu ar brīdi, kad atbildīgā institūcija pieņem attiecīgo lēmumu. Likumprojekts paredz, ka biedrs ir tā persona, kas ir ierakstīta valdes vestajā biedru reģistrā. Tādējādi persona iegūst biedra statusu ar brīdi, kad tā ierakstīta biedru reģistrā, un zaudē, kad tā izslēgta no biedru reģistra. Šāds regulējums par biedra statusa iegūšanu un zaudēšanu noteikts, lai visām ieinteresētajām personām būtu iespējams iepazīties ar biedru sarakstu vienā dokumentā. Tas nozīmē, ka gadījumā, ja biedrs vēlas pārbaudīt kāda biedru kopsapulces lēmuma tiesiskumu, viņam nav jāizprasa atbildīgās institūcijas lēmumi, bet gan jāieskatās biedru reģistrā.

Lai izvairītos no situācijām, kad par biedra uzņemšanu atbildīgā institūcija kavējas ar ieraksta veikšanu biedru reģistrā, likumprojektā nostiprināts brīdis, kad tiek veikts ieraksts biedru reģistrā. Gadījumā, ja valde ir noteikta kā atbildīgā institūcija par biedru uzņemšanu, izmaiņas biedru reģistrā veic vienlaicīgi ar lēmumu par biedra uzņemšanu. Savukārt gadījumā, ja šāda lēmuma pieņemšana ir uzticēta citai KS institūcijai, valdei ir pienākums veikt izmaiņas biedru reģistrā ne vēlāk kā trīs dienu laikā no attiecīgā lēmuma pieņemšanas.

Likumprojektā ir nostiprināts, ka par biedru var būt tikai tā persona, kas izmanto KS pakalpojumus un atbilst statūtos noteiktajiem kritērijiem.

Likumprojekts paredz, ka lēmumu par biedra uzņemšanu pieņem valde bez citas pārvaldes institūcijas apstiprinājuma. Vienlaikus statūtos būs ļauts izvēlēties citu institūciju, kas būs atbildīga par biedru uzņemšanu.

Likumprojekts nosaka vairākus gadījumus, kad KS ir tiesīga izslēgt biedru, proti, ja biedrs neatbilst likumā vai statūtos noteiktajiem biedra statusa kritērijiem un viņš ir būtiski pārkāpis likuma vai statūtu noteikumus, kā arī biedra darbība negatīvi ietekmē sabiedrības reputāciju vai nodara būtisku kaitējumu tās interesēm.

Tāpat jaunās normas paredz, ka pamatkapitālu veido paju nominālvērtību kopsumma. Tas nozīmē, ka pats pamatkapitāls ir sadalīts daļās - pajās, tomēr atšķirībā no kapitālsabiedrību pamatkapitāla daļām pajas nenosaka biedra finansiālo un pārvaldes tiesību apmēru, bet gan kalpo tikai kā faktors, kas ļauj būt par biedru KS un dod tiesības saņemt pakalpojumus no KS. Tādējādi pajas arī nav brīvi atsavināmas. Biedrs sev piederošo paju nevar atsavināt trešajai personai, jo pajas iegūšana nenozīmē biedra statusa iegūšanu. Biedra statusu persona var iegūt tikai ar attiecīgās institūcijas lēmumu un biedra ierakstīšanu biedru reģistrā.

Likumprojekts paredz divus veidus, kā nosaka biedriem izmaksājamās peļņas apmēru. Likumiskais modelis paredz, ka peļņu sadala starp biedriem atbilstoši biedru izmantoto pakalpojumu apjomam. Neatkarīgi no biedra veiktā ieguldījuma KS pamatkapitālā, vislielāko peļņas daļu iegūs tas biedrs, kas attiecīgajā gadā ir visvairāk izmantojis KS pakalpojumus un attiecīgi vairojis KS peļņu. Vienlaikus statūtos būs ļauts noteikt, ka KS peļņu sadala atbilstoši biedra ieguldījuma apjomam pamatkapitālā.

Likumprojekts paredz, ka paziņojumu par biedru kopsapulci dara zināmu visiem biedriem vismaz 30 dienas pirms biedru kopsapulces.

Jaunajās normās nostiprināts, ka biedru kopsapulce nolūkā nodrošināt lielāku valdes darba pārraudzību var ievēlēt padomi vismaz trīs padomes locekļu sastāvā. Likumprojekts pēc būtības saglabā līdzšinējo valdes kompetenci. Izmaiņas skar valdes locekļu maksimālo pilnvaru termiņu, kas palielināts no trim līdz pieciem gadiem. Statūtos varēs noteikt īsāku termiņu. Saskaņā ar likumprojekta pārejas noteikumiem gadījumā, ja KS valdes loceklis ievēlēts līdz 2018. gada 31. decembrim, viņa pilnvaru termiņš izbeidzas tajā dienā, kad tas būtu notecējis saskaņā ar likuma noteikumiem, kas bija spēkā valdes vai padomes locekļa ievēlēšanas dienā.

Likumprojekts pēc būtības saglabā līdzšinējo KS atbildības regulējumu. Precizējumi veikti attiecībā uz atbildību par KS prasības celšanu. Saskaņā ar šobrīd spēkā esošo regulējumu KS jāceļ prasība tiesā pret biedriem vai amatpersonām, ja to pieprasa ne mazāk kā viena desmitdaļa sabiedrības biedru. Biedru mazākumam, kas pieprasījis prasības celšanu, ir pienākums kompensēt KS tiesas izdevumus, ja tiesa prasību noraida. Šāda kārtība nozīmē, ka biedru mazākumam ir pienākums kompensēt izdevumus pat tad, ja prasība celta labā ticībā, bet tā noraidīta.

Saeimai par likumprojektu vēl būs jālemj galīgajā lasījumā.