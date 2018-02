Kredītrisku apdrošinātājs «Coface» Baltijas valstīm biznesa risku reitingus saglabājis līdzšinējā līmenī

Tostarp Latvijai un Lietuvai novērtējumi saglabāti «A3» līmenī, kas ir apmierinošs riska līmenis, bet Igaunijai - «A2» līmenī, kas ir zems riska līmenis.

Vienlaikus jaunajā valstu risku reitingā «Coface» uzlabojis vērtējumus Ukrainai, Gruzijai un Nīderlandei.

«Neskatoties uz joprojām augstajiem politiskajiem riskiem, «Coface» uzlabojis vērtējumus arī Ukrainai (C), Gruzijai (B) un Moldovai (C), kurās šobrīd vērojama izaugsme līdz ar ekonomiskās aktivitātes uzlabošanos Krievijā un Eiropā. Savukārt Kazahstānas biznesa videi par labu nākusi gan pieaugošā naftas ieguve, gan ieguldījumi Ķīnas «jaunā zīda ceļa» projektā. Riska vērtējums pasliktināts Saūda Arābijai (C), kur pieaugošā politiskā spriedze kaitē biznesa videi investoru skatījumā. Turklāt Tuvo Austrumu valsts ekonomika ir lielā mērā atkarīga no naftas cenām, kuras joprojām ir svārstīgas,» klāstīja «Coface» pārstāvji.

«Coface» eksperti atzīmēja, ka trīs galvenie biznesa riski 2018.gadā būs uzņēmumu pārkaršanas risks attīstītajās valstīs, banku krīzes risks Ķīnā, kā arī politiskie riski visā pasaulē. Šogad daudzās valstīs gaidāms saspringts vēlēšanu gads, tostarp prezidenta vēlēšanas Krievijā un Meksikā, kas līdzās sociālajai nestabilitātei uztur augstus politiskos riskus.

«Kā rāda vēsture, zems bezdarba līmenis Vācijā, ASV un Centrāleiropā liecina, ka uzņēmumi tuvojas savai maksimālajai ražošanas kapacitātei. Tas, savukārt, var veicināt uzņēmumu pārkaršanu un novest pie piegādes ierobežojumiem, kavējot izaugsmi. Tāpēc uzņēmumiem ir jāmeklē jauni veidi, kā paaugstināt produktivitāti un veicināt savu konkurētspēju. Jo īpaši svarīgi tas ir šajā laikā, kad vairums biznesa nozaru spēcīgi izjūt darbaspēka trūkumu,» sacīja «Coface» vadītājs Baltijā Mantvīds Štareika.

Aplūkojot atsevišķas biznesa nozares, secināts, ka, atgūstoties metālu cenām, daudzsološi 2018.gads ir iesācies metalurģijai. Rietumeiropā riska novērtējums no vidēja uz zemu uzlabots informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) nozarei, bet Ziemeļamerikā atgūstas enerģētika. Tikmēr autobūves tendences Apvienotajā Karalistē nesakrīt ar nozares situāciju pārējā Rietumeiropā. «Smagā» «Brexit» scenārija riska ēnā ir sarukuši gan ieguldījumi, gan ražošanas un pārdošanas apmēri, ko izraisījusi mājsaimniecību un investoru konfidences samazināšanās - attiecīgi sektoram piemērots augsta riska vērtējums, minēja kompānijas pārstāvji.

«Coface» biznesa vides risku novērtējums izriet no vairākiem faktoriem, tostarp, valsts politiskā, ekonomiskā un finansiālā stāvokļa, uzņēmumu maksātspējas un biznesa vides attīstības tendencēm. Riska novērtējumam ir astoņi līmeņi: A1 (ļoti zems risks), A2, A3, A4, B, C, D un E (ekstremāli augsts risks). Biznesa nozaru vērtējumam ir četri līmeņi: zems, vidējs, augsts un ļoti augsts risks.