«Nesaki, kur tu ej, ar ko tur ej»: cilvēkus vervē jaunā finanšu piramīdā

Shēma ir vienkārša – sākumā iztērē milzu naudu, lai ieietu «sistēmā», un tad vari pelnīt. Tikai no citu cilvēku piesaistīšanas. Samaksājot lielu summu, cilvēks nopērk kādu preci un ienāk «Qnet» «sistēmā». Tad viņš var sākt pelnīt - aicināt citus pirkt šīs preces no «Qnet». Jo vairāk jaunus klientus piesaisti, jo vairāk naudas tev pārskaita. Bet lai sāktu saņemt līdzekļus no «Qnet» jāuzaicina vismaz četrus cilvēkus. Un viņus jāpārliecina piesaistīt vēl četrus. Un tā tālāk. Pēc «De facto» aprēķiniem sanāk – lai atpelnītu sākotnējo ieguldījumu, katram dalībniekam jāpiesaista vismaz 20 dalībnieki.

Uzdodoties par vieglās naudas meklētājiem arī «De facto» tikās ar kādu «Qnet» pārstāvi. Arī viņš stāsta, ka ‘»ķeksīša pēc» jānopērk ļoti dārga prece. «Pa lielam ar «network» mārketingu arvien daudzāk kļūst par miljonāriem», tikšanās reizē sāka kāds jaunietis, kas mēģina pārliecināt iesaistīties biznesā.

«De facto» sazinājās ar vairākiem cilvēkiem, kuri aicināti piedalīties. Viņi vēlējās palikt anonīmi – jo shēmā iesaistīti ļoti tuvi cilvēki.

«Mani uzaicināja draugs, ļoti ilgi pazīstams. [Viņš teica -] nāc viena, nesaki, kur tu ej, nesaki, ar ko tur ej, nav jāzina cilvēkiem. Pirmais jautājums bija par to, kādi esot mani sapņi, ko es gribot nopirkt, es teicu, ka dzīvokli un mašīnu. Viņš aprēķināja summu un teica, ka es to varēšu pelnīt 3 mēnešu laikā», sāka kāda sieviete.

«Viņi tev stāsta, cik pie viņiem ir labi, kā viņi tur nopelna, cik viņi ir veiksmīgi, visi tie cilvēki. Viņi saka – tu jau neko ar savu algu nesasniegsi, paliksi tikai vergot valsts un darba dēvēju labā. Uzreiz nav saprotams, bet kad sāc zīmēt to shēmu, to nekā savādāk kā piramīdu nevar uzzīmēt», atklāj kāda cita sieviete, ko mēģinājuši pierunāt «Qnet» aģenti.

Var secināt, ka «Qnet» reģistrēts ārzemēs, Latvijā oficiālās firmas nav. Iesaistīšana shēmā notiek tikai «aci pret aci». Tāpēc iesaistīties nevarot Patērētāju tiesību aizsardzības centrs. Valsts Policijā un Valsts ieņēmuma dienestā apgalvo – pagaidām neviens par «Qnet» shēmu nav sūdzējies.