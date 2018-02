LTRK atbalsta «ofšoru» ierobežošanu publiskajos iepirkumos

Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera (LTRK) atbalsta Saeimas pagājušajā nedēļā galīgajā lasījumā pieņemtos grozījumus likumā, ar kuriem aizliegts publiskajos iepirkumos piedalīties zemu nodokļu valstīs reģistrētiem uzņēmumiem, kā arī šādiem uzņēmumiem lielā mērā piederošiem pretendentiem no Latvijas, sacīja LTRK prezidents Aigars Rostovskis.

Viņš piebilda, ka nevienam no LTRK biedriem liegums «ofšoriem» piedalīties iepirkumos nav izraisījis neizpratni vai bažas. «Mēs to akceptējam, nejūtam, ka kādam no mūsu biedriem vai biedru grupām tādējādi rastos apdraudējums biznesam,» teica Rostovskis.

LTRK prezidents piebilda, ka liegums «ofšoriem» piedalīties iepirkumos ir saprotams, ņemot vērā virkni izmaiņu normatīvajā regulējumā ar mērķi atklāt patiesā labuma guvējus, tostarp Saeimā pieņemtos grozījumus Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā, kas paredz, ka Uzņēmumu reģistrs (UR) no 2017.gada 1.decembra reģistrē patiesos labuma guvējus.

«Uzņēmējiem ir jārēķinās ar šiem procesiem un tie ir jāpieņem. Visiem tiem, kas kaut kādā veidā ir «ofšoros», jāsaprot, ka atrašanās «ofšoru» zonās var apgrūtināt uzņēmējdarbību daudzās jomās un virknē valstu,» uzsvēra Rostovskis.

Saeima 1.februārī galīgajā lasījumā pieņēma grozījumus likumā, ar kuriem publiskajos iepirkumos liegts piedalīties zemu nodokļu valstīs reģistrētiem uzņēmumiem, kā arī šādiem uzņēmumiem lielā mērā piederošiem pretendentiem no Latvijas. Attiecīgos priekšlikumus bija iesniegusi VL-TB/LNNK Saeimas frakcija.