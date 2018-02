FM: Preču eksporta vērtība kopš 2007.gada ir dubultojusies

Dati par Latvijas ārējo tirdzniecību 2017.gada decembrī liecina, ka preču eksporta vērtība faktiskajās cenās palielinājās jau 14.mēnesi pēc kārtas. Pērnā gada eksporta dinamika pa mēnešiem norāda uz ārējā pieprasījuma pieaugumu un apstiprina apsteidzošo rādītāju iepriekšējo optimismu.

Latvijas apstrādes rūpniecības apgrozījums eksportā pērnā gada decembrī palielinājies par 7,2%, savukārt Eiropas Savienības (ES) patērētāju un uzņēmēju noskaņojuma rādītāji visa pērnā gada garumā uzrādīja augšupvērstu dinamiku un sasniedza augstāko vērtību pēdējo desmit gadu laikā. Tādējādi arī decembrī turpinājās pozitīva preču eksporta attīstība un, salīdzinot ar 2016.gada decembri, Latvijas preču eksports ir palielinājies par 7,3%.

Vērtējot 2017.gadu kopumā, FM secina, ka situācija starptautiskajā preču tirdzniecībā ir manāmi uzlabojusies. Spriežot pēc aktuālākajām Eiropas Komisijas ekonomikas prognozēm, 2017.gadā pirmo reizi kopš pasaules finanšu krīzes visas ES dalībvalstis būs uzrādījušas pozitīvu ekonomikas izaugsmi. Savukārt vidējā ES ekonomikas izaugsme 2017.gadā būs sasniegusi 2,4%, kas ir straujākais kāpums kopš 2008.gada. Pērnajā gadā Latvijas preču eksporta vērtība uz ES ir palielinājusies par 6,9% un ar 71,4% īpatsvaru kopējā preču eksportā tas bija lielākais Latvijas preču noieta tirgus.

«Kopējais preču eksports 2017.gadā palielinājās par 10%, sasniedzot 11,4 miljardu eiro vērtību, ar to uzstādot rekordu, gada ietvaros eksporta vērtībai palielinoties līdz augstākajam līmenim kopš statistikas uzskaites sākuma. Jāatzīmē, ka pēdējo desmit gadu laikā Latvijas eksportētāji ir spējuši kāpināt eksportēto preču vērtību tieši divas reizes. 2007.gadā kopējā preču eksporta vērtība bija vien 5,7 miljardi eiro,» atzina FM.

Eksporta izmaiņas decembrī preču grupu griezumā ir līdzīgas kā iepriekšējos 2017.gada mēnešos. Lielāko devumu eksporta izaugsmē decembrī nodrošināja lauksaimniecības un pārtikas preču eksporta kāpums par 26,8%, ko pamatā nodrošināja graudaugu eksporta kāpums uz Turciju, Nigēriju, Dienvidāfriku un Lietuvu. FM piebilda, ka 2017.gada 11 mēnešos kopā graudaugu eksporta vērtība bija mazāka nekā iepriekšējā gada attiecīgajā periodā. Taču straujš graudaugu eksporta kāpums decembrī, pārsniedzot 2016.gada decembra rādītāju 2,8 reizes, palielināja šīs preču grupas eksportu 2017.gadā kopumā par 1,8%.

No citām lauksaimniecības un pārtikas precēm decembrī būtiski - par 21,4% - ir palielinājies alkoholisko dzērienu eksports, eksportam palielinoties galvenokārt uz Krieviju. Attiecībā uz kopējo preču eksportu uz Krieviju FM norādīja, ka 2017.gadā uz šo valsti eksports palielinājies visās preču grupās un kopumā uz Krieviju reģistrēts lielākais eksporta kāpums starp visām valstīm, - kāpums par 31,1% jeb 246,2 miljoniem eiro, salīdzinot ar 2016.gadu. Tas ir vairāk nekā eksporta kāpums uz Igauniju, Lietuvu un Vāciju kopā.

Pērnā gadā decembrī palielinājies arī medikamentu eksports, galvenokārt uz Krieviju un Uzbekistānu, kā arī pārējo ķīmiskās rūpniecības ražojumu eksports, galvenokārt uz Nīderlandi un Zviedriju, attiecīgi par 15,3% un 52,1%.

Papildus tam, decembrī eksports palielinājies arī ar re-eksportu saistītajās preču grupās. Tā minerālproduktu eksports pieauga par 19,9%. Savukārt mehānisko ierīču eksports ir palielinājies par 12,3%, salīdzinot ar 2016.gada decembri.

«Lielākā daļa no eksportētajām precēm šajās preču grupās sākumā tiek importētas, kā piemēram, naftas produkti no Somijas, Lietuvas vai Krievijas, bet tālāk eksportētas uz citām valstīm, līdz ar to tiešā veidā nav saistītas ar Latvijas apstrādes rūpniecības nozari. Pārējām preču grupām, proti, metāliem, būvniecības un tekstilizstrādājumiem eksports decembrī arī palielinājies, taču kāpums bija būtiski mazāks nekā augstāk minētajām preču grupām,» skaidroja ministrijā.

Preču importa vērtība pērnā gada decembrī palielinājās nedaudz lēnāk kā eksporta vērtība, kopā par 6,4%. Importa kāpumu galvenokārt sekmēja mehānisko ierīču, sauszemes transporta līdzekļu un alkoholisko dzērienu importa pieaugums. Savukārt 2017.gadā kopumā importa vērtība palielinājās par 14,5%.

Straujāks preču importa kāpums nekā eksports pērnā gadā kopumā ir saistīts ar būtiski straujāku ekonomisko izaugsmi. Latvijas ekonomikas izaugsme pēc provizoriskiem aprēķiniem 2017.gadā būs 4,5%, kas ir vairāk nekā divas reizes straujāk nekā 2016.gadā.

«Investīciju aktivitātes pieaugums, kas tiešā veidā sekmē būvniecības produkcijas kāpumu, palielina pieprasījumu arī pēc importa precēm. Papildus tam, importa kāpumu sekmēja arī AS «Air Baltic Corporation» flotes atjaunošana, iegādājoties jaunas lidmašīnas, kas palielināja kopējo preču importa pieaugumu par aptuveni diviem procentpunktiem,» informēja FM..

Jau ziņots, ka Latvija pērn eksportēja preces 11,392 miljardu eiro apmērā, kas ir par 10% jeb 1,034 miljardiem eiro vairāk nekā 2016.gadā, bet importēja - par 14,03 miljardiem eiro, kas ir pieaugums par 14,5% jeb 1,781 miljardu eiro, liecina Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) dati.

Tādējādi 2017.gadā Latvijas ārējās tirdzniecības apgrozījums faktiskajās cenās sasniedza 25,42 miljardus eiro, kas ir par 12,4% jeb 2,81 miljardu eiro vairāk nekā 2016.gadā.