Azartspēļu automātu skaits pērn Latvijā samazinājies par 4%

Vienlaikus spēļu zāļu skaits pagājušā gada laikā Latvijā samazinājies par 2,8% jeb deviņām - līdz 308 zālēm.

«Ievērojot faktu, ka no 2019.gada azartspēļu organizētājiem jānodrošina azartspēļu automātu darbība vienotā sistēmā, kuras izveide un uzturēšana prasa ievērojamus finanšu resursus, organizētāji izvērtē spēļu zāļu un iekārt rentabilitātes rādītājus un pakāpeniski samazina iekārtu un spēļu vietu skaitu. To ietekmē arī 2017.gadā apstiprinātā nodokļu reforma, kas nosaka azartspēļu automātu un galdu nodokļa palielināšanu par 30% no 2018.gada 1.janvāra,» skaidroja Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijā.

2017.gada beigās Latvijā darbojās septiņi kazino, kā arī 58 totalizatora likmju pieņemšanas vietas. Loterijas biļetes 2017.gada beigās tika izplatītas 861 tirdzniecības vietā.

Aģentūra LETA jau vēstīja, ka Latvijā izložu un azartspēļu kompāniju ieņēmumi no izlozēm un azartspēlēm pagājušajā gadā pieauga par 13,2% salīdzinājumā ar 2016.gadu un bija 280,921 miljons eiro. Tostarp kompāniju ieņēmumi no azartspēlēm 2017.gadā auga par 11,6%, sasniedzot 244,222 miljonus eiro, bet ieņēmumi no izlozēm palielinājās par 25,2% un bija 36,699 miljoni eiro.