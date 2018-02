Atbalsta tiesu izpildītāju atlīdzības griestu samazināšanu no saņemtajiem procentiem

Deputāts rosinājis noteikt, ka tiesu izpildītājiem tiek paredzēti 2,5% un 10 000 eiro griesti amata atlīdzībai un izpildu darbību veikšanai nepieciešamajiem izdevumiem no atgūtās summas.

Kā debatēs norādīja deputāts Imants Parādnieks (VL-TB/LNNK) grozījumu mērķis ir beidzot pārtraukt atsevišķu tiesu izpildītāju saņemtās atlīdzības «treknumu un nesamērīgumu». Līdzīgu pamatojumu sēdē sniedza ar Kalnozols un deputāts Andris Bērziņš (ZZS), kurš atsaucās uz Valsts kontroles atzinumiem par atsevišķos gadījumos konstatētu nesamērīgu atlīdzību, kuru saņem tiesu izpildītāji.

Atbalstītais jaunais papildinājums kopā ar likumā jau esošo normu varētu būt samērā neskaidrs regulējums, tāpēc Saeimas debatēs izskanēja gatavība grozījumus izstrādāt līdz galam, likumprojektu skatot trešajā, galīgajā, lasījumā.

Parādnieks atzina, ka Kalnozola iesniegtais priekšlikums ir «juridiski absolūti nepieņemams». Taču bija nepieciešams atbalstīt šo normu šodien, kad izmaiņas tiek skatītas otrajā lasījumā, lai izvairītos no Valsts prezidenta Raimonda Vējoņa pārmetumiem, ka darbs pie tik svarīgiem grozījumiem tiek sākts vien trešajā lasījumā.

Tāpēc šis priekšlikums vēl tikšot precizēts, likumprojektu Saeimā skatot trešajā, galīgajā, lasījumā.

Šodien atbalstītie grozījumi paredz papildināt normu, kas īsi apraksta zvērinātu tiesu izpildītāju amata atlīdzības takses noteikšanas sistēmu, papildināt to ar vārdiem «ir noteikti 2,5 procentu un 10 000 eiro griesti amata atlīdzībai un izpildu darbību veikšanai nepieciešamajiem izdevumiem, ko tiesu izpildītājs saņem amata atlīdzību procentos no atgūtās summas šādā apmērā».

Tāpat normā paliek spēkā tas, ka zvērinātu tiesu izpildītāju amata atlīdzības takses pēc Tieslietu ministrijas priekšlikuma, kas saskaņots ar Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padomi, nosaka Ministru kabinets.

Atbildīgā Juridiskā komisija iepriekš atzina, ka tiesu izpildītāju atlīdzības summas būtu pārskatāmas, taču vairāku citu iemeslu dēļ nebija atbalstījusi šo priekšlikumu.

Priekšlikumus likumprojekta trešajam lasījumam varēs iesniegt līdz 20.februārim. Šos rosinājumus sākotnēji skatīs Juridiskajā komisijā un pēc tam Saeimā.

Pašlaik Ministru kabineta noteikumi nosaka, kādas summas tiesu izpildītājs saņem papildus amata atlīdzībai un izpildu darbību veikšanai nepieciešamajiem izdevumiem. Saskaņā ar tiem tiesu izpildītājs saņem amata atlīdzību attiecīgos procentos atkarībā no atgūtās summas.

Ja atgūtā summa ir līdz 4269 eiro, tie ir 15%, no 4270 līdz 14 229 eiro - 640,35 eiro plus 10% no faktiski atgūtās summas, kas pārsniedz 4269 eiro un no 14 230 līdz 142 287 eiro - 1637 eiro plus 5% no faktiski atgūtās summas, kas pārsniedz 14 229 eiro. Ja atgūtā summa ir no 142 288 līdz 711 436 eiro - 8039 eiro plus 3% no faktiski atgūtās summas, kas pārsniedz 142 287 eiro, no 711 437 līdz 1 422 872 eiro - 25 114 eiro plus 2% no faktiski atgūtās summas, kas pārsniedz 711 436 eiro un ja atgūtā summa pārsniedz 1 422 872 eiro - 39 342 eiro plus 1% no faktiski atgūtās summas, kas pārsniedz 1 422 872 eiro.