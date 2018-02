VID: No reģistra izņemtos «CHD» kases aparātus var turpināt lietot

No kases aparātu reģistra izņemtos «CHD» zīmola kases aparātus, kas reģistrēti Valsts ieņēmumu dienestā (VID), drīkst turpināt lietot, informēja VID pārstāvji.

Kaut gan visi «CHD» kases aparātu modeļi ar elektronisko kontrollenti ir izņemti no reģistra, lietotāji, kas tos ir reģistrējuši VID, drīkst turpināt lietot līdz jaunas attiecīgo modeļu versijas reģistrēšanai VID. Konkrēto kases aparātu modeļu lietotājiem nekādas darbības saistībā ar to, ka iekārtas no VID reģistra izņemtas, nav jāveic, vien jānodrošina iekārtu atbilstoša lietošana, norādīja VID.

Dienests konstatējis, ka saistībā ar «CHD» zīmola kases aparātiem publiskajā telpā sāk parādīties maldinoša informācija, kas uzņēmējos rada nepamatotu satraukumu. VID uzskata, ka, visticamāk, tā tiek izplatīta apzināti, lai kāds biznesa interesēs izdarītu spiedienu uz VID.

VID uzsvēra, ka ne lietotājiem, ne valstij par saviem līdzekļiem šo kases aparātu neatbilstības nav jānovērš, kā tas izskanējis atsevišķos medijos. Prognozējot, ka tuvākajā laikā publiskajā vidē parādīsies arvien vairāk maldinošas informācijas, VID aicina to kritiski izvērtēt un jautājumu gadījumā sazināties ar VID.

Veicot pārbaudes, atklājies, ka vairākos «CHD» kases aparātos sākotnēji nav iestrādātas nozīmīgas prasības, kuras paredz Ministru kabineta noteikumi. Iespējas negodprātīgai rīcībai ar iekārtām atzinusi arī atbilstības institūcija «Ernst & Young», kas tām atsauca atbilstības apliecinājumu.

Februārī būtisku tehnisko prasību neievērošanas dēļ no VID reģistra tika izņemti jaunie kases aparātu modeļi «CHD 2050 3.62.0», «CHD 3030 3.62.1», «CHD 3050 3.62.0», «CHD 3050U 3.62.0», «CHD 3850 3.62.0» un «CHD 7 3.62.0».