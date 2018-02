Reizniece-Ozola lūgusi ASV pusi sniegt informāciju saistībā ar «ABLV Bank»

Kļaviņa norādīja, ka ASV Finanšu ministrijas Finanšu noziegumu apkarošanas institūcijas («FinCEN») atzinums vēl nav stājies spēkā, jo bankai pēc šāda ziņojuma projekta sagatavošanas ir 60 dienas laika sniegt savu skaidrojumu. FM valsts sekretāra vietniece akcentēja, ka situācija ir nopietna, jo tā var ietekmēt visas Latvijas reputāciju.

Deputāts Aleksandrs Kiršteins (VL-TB/LNNK) komisijas sēdē norādīja, ka «panika ir sākusies» un nauda tiekot ņemta ārā no bankas. No politiķa izteikumiem varēja noprast, ka pēc naudas izņemšanas no bankas «rindā stāvot» Krievijas valstspiederīgie. «Vai finanšu ministre un valdība ir gatava tagad palīdzēt kā citām bankām,» taujāja politiķis, norādot, ka pašlaik par situāciju tiekot «gudri runāts», bet svarīgi ir saprast, vai valsts «glābj vai neglābj» šo banku.

Parlamentārietis izteica pieļāvumu, ka, situācijā, kad cita starpā ir bloķēta bankas karšu izmantošana, ar banku «ir cauri». FM valsts sekretāra vietniece uz deputāta izteikumiem atbildēja, aicinot necelt paniku un sagaidīt informāciju par situācijas tālāko attīstību.

Jau vēstīts, ka ASV Finanšu ministrijas Finanšu noziegumu apkarošanas institūcija («FinCEN») plāno noteikt sankcijas «ABLV Bank» par naudas atmazgāšanas shēmām, kas palīdzējušas Ziemeļkorejas kodolieroču programmai, kā arī nelegālām darbībām Azerbaidžānā, Krievijā un Ukrainā.

«FinCEN» publiskotajā ziņojumā arī teikts, ka «ABLV Bank» vadība līdz 2017.gadam izmantojusi kukuļdošanu, lai ietekmētu amatpersonas Latvijā, cenšoties novērst pret to vērstas tiesiskas darbības un mazinātu draudus savām augsta riska darbībām.

«FinCEN» norāda, ka «ABLV Bank» biznesa prakse nodrošina finanšu pakalpojumu sniegšanu klientiem, kuri vēlas izvairīties no regulatoru prasībām. Bankas vadība un darbinieki ir līdzvainīgi klientu pretlikumīgajās finanšu darbībās, tostarp naudas atmazgāšanā un tā dēvēto čaulas uzņēmumu izmantošanā, lai slēptu to pretlikumīgo bankas darījumu patieso dabu un atbildīgo identitātes.

«ABLV Bank» uzskatāma par novatorisku un progresīvu attiecībā uz pieeju, lai apietu finanšu sistēmas noteikumus, teikts ziņojumā, norādot, ka banka veicina naudas atmazgāšanas un regulējošo noteikumu apiešanas shēmas un nodrošina, ka viltus dokumentācija finanšu shēmu atbalstīšanai, daļu no kuras sagatavo paši bankas darbinieki, ir augstākās kvalitātes.

Tāpat «FinCEN» ziņojumā sacīts, ka «ABLV Bank» iepriekš izstrādājusi shēmu, lai palīdzētu klientiem apiet ārvalstu valūtu kontroles pasākumus, kurā banka slēpa pretlikumīgus valūtu darījumus kā starptautiskus tirdzniecības darījumus, izmantojot viltus dokumentāciju un čaulu uzņēmumu kontus.

Savukārt «ABLV Bank» pārstāvji iepriekš norādīja, ka sagatavotais ziņojums, kas publicēts šonedēļ, ir departamenta priekšlikums, par kuru 60 dienu laikā var iesniegt rakstiskus iebildumus. Banka šobrīd izskata iespējas, lai «FinCEN» pārskatītu savus priekšlikumus. «Banka pieliks visas pūles, lai atspēkotu izteiktos apgalvojumus,» uzsvēra bankā.

Tāpat bankas pārstāvji informēja, ka «ABLV Bank» un tās darbinieki nekad nav devuši kukuļus amatpersonām, tādēļ «FinCEN» paziņojumā paustais bankai ir pilnīgi nepieņemams.

«»ABLV Bank» par pilnīgi nepieņemu uzskata ziņojumā pieminēto kukuļdošanu, to nekavējoties aicinājusi izvērtēt tiesībsargājošās institūcijas. Banka ir vērsusies Valsts policijā un Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojā (KNAB) ar lūgumu pārbaudīt šo informāciju. Nedz banka, nedz bankas darbinieki nekad nav izdarījuši kukuļdošanu attiecībā ne pret vienu amatpersonu. Ar šādu publikāciju faktiski apsūdzot bankas vadību un tās pārstāvjus sevišķi smagu noziegumu izdarīšanā, ir nodarīts ievērojams kaitējums bankas reputācijai,» žurnālistiem sacīja bankas izpilddirektora vietnieks Vadims Reinfelds.

Viņš arī pauda pārliecību, ka «FinCEN» sniegtā ziņojuma priekšlikums balstās uz pieņēmumiem, jo šobrīd bankas rīcībā nav šādas informācijas, taču banka turpina to pārbaudīt.

Savukārt Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (FKTK) vadītājs Pēters Putniņš informēja, ka komisija tuvākajās nedēļā veiks papildizmeklēšanu «ABLV Bank» un atkarībā no tās rezultātiem pieņems lēmumus par banku. Vienlaikus viņš norādīja, ka komisija nav «ABLV Bank» noteikusi darbības ierobežojumus.

Pēc aktīvu apmēra «ABLV Bank» 2017.gada septembra beigās bija trešā lielākā banka Latvijā. Bankas lielākajiem akcionāriem - Oļegam Fiļam, Ernestam Bernim un Nikai Bernei - uz tiešas un netiešas līdzdalības pamata pieder 87,03% no bankas pamatkapitāla. «ABLV Bank» obligācijas kotē biržas «Nasdaq Riga» parāda vērtspapīru sarakstā. «ABLV Bank» atrodas tiešā Eiropas Centrālās bankas (ECB) uzraudzībā.