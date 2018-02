Labākas dzīves meklēšana ASV var beigties ar ieslodzījumu bordelī

Tiek lēsts, ka katru gadu par cilvēktirdzniecības upuriem ASV kļūst 18 000 iebraucēju no citām valstīm. Visā pasaulē cilvēktirdzniecības kā modernās verdzības organizētāji gūstot 150 miljardu ASV dolāru peļņu. Meksikas pierobeža ir vārti, caur kuriem slepus tiek ievesti cilvēktirdzniecības upuri ne tikai no Latīņamerikas, bet arī no Austrumeiropas un Āzijas. Tālāk cilvēktirdzniecības upuri gluži kā vergu tirgū tiek sadalīti pa visu ASV.

Lai gan ieradušies ar oficiālām vīzām, tomēr iebraucēji tiek piemuļķoti un ar šantāžu piespiesti kļūt par komercseksa sniedzējiem. «Paverdzinātāji piespiedu kārtā padara upurus par narkomāniem, lai atkarību izmantotu kā kontroles mehānismu. Suteneri tad saka – ej pārguli, pelni man naudu un tu dabūsi narkotikas vai šādi samaksāsi par īri,» patruļā «LNT Ziņām» izrādot Hjūstonas bēdīgi slavenās apkaimes, stāsta Hjūstonas policijas departamenta inspektors Alfonso Janess.

Daļa imigrantu pārsniedz vīzas oficiālo termiņu un bailēs no soda par imigrācijas noteikumu pārkāpšanu ir gatavi veikt neoficiālu darbu Amerikā, tādējādi riskējot nonākt cilvēktirgotāju rokās. ASV Valsts departaments skaidro, ka, ja cilvēks nonāk verdzībā ASV, ir jāziņo policijai, jo ASV pēc tam arī pat vīzas noteikumu pārkāpējus pasargās. Turklāt tiek piešķirta speciāla tirdzniecības upura vīza ar tiesībām saņemt bezmaksas rehabilitāciju un uzturēties ASV trīs gadus. Tad gan jāsniedz izmeklētājiem pierādījumi par pāridarītājiem.

ASV prostitūcija ar seksa pārdošanu ielās ir tikai aisberga redzamā daļa. Seksuālā ekspluatēšana kā cilvēktirdzniecības forma Hjūstonā un citās ASV lielpilsētās notiek aiz viltus izkārtnēm. No ielas redzams masāžas salons, dienas SPA, atpūtas zonas, bet patiesībā tālāk atrodas telpas, kurās tiek sniegti seksuāli pakalpojumi par maksu. Milzīgā apjomā ASV saradušies slepenie bordeļi privātmājās un dzīvokļos, ko tiesībsargiem ir daudz grūtāk atklāt. «Logi ir aizklāti ar melnu materiālu vai aiznagloti, radot maldīgu priekšstatu, ka ēka ir pamesta. Patiesībā iekšā suteneri pakļautos cilvēkus pārdod prostitūcijā. Šie pakalpojumi ļoti rafinētā veidā ar īpašiem atslēgvārdiem tiek reklamēti sociālajos medijos un speciālās lapās, ko tikai zinātāji saprot,» saka Hjūstonas policijas departamenta inspektors. Cilvēktirdzniecības upuriem nākoties seksuāli apmierināt vismaz 15 klientus dienā, bet pilnīgi visu naudu par to saņem suteneri. «Ieslodzīti telpās ar metāla režģiem, upuri ir pieķēdēti pie gultas. [Viņus] atbrīvo tikai tad, kad jāsniedz sekss klientam, un tad uzreiz atpakaļ,» stāsta Janess.

Cilvēktirdzniecības upuri tiek vadāti arī pa moteļiem un viesnīcām, kur, piemēram, sazāļoti tiek izmantoti vairākas dienas, un tad pārvesti uz citu viesnīcu. Visbiežāk tāds liktenis piemeklē bērnus un lielākoties viņi ir ievesti no Latīņamerikas. Tieši pieaugošā problēma ar bērnu savervēšanu šokē ASV tiesībsargājošās iestādes un nevalstiskās organizācijas, jo atklāti vairāki suteneriskie grupējumi, kur vienkopus tiek turēti 20 un 30 mazgadīgie.

Losandželosas Probācijas dienesta Bērnu vienības vadītāja «LNT Ziņām» stāsta, ka, dzenoties pēc naudas, kriminālie grupējumi arvien biežāk iesaista bērnus komercseksā, jo tam esot pieprasījums. «Itin bieži mēs identificējam suteneru pakļautos bērnus pēc tetovējumiem, ko ciniski uzskata par zīmolu. Losandželosā kriminālās bandas šādi iezīmē bērnus seksa verdzībai kā tādus bezvērtīgus lopus. Visbiežāk šie tetovējumi ir pie uzacs, lai cits cilvēktirdzniecības organizētājs redzētu un saprastu, ka persona jau pieder kādam citam. Ir pat viena meitene, kurai uz vaiga uztetovēti burti «ATM», kas nozīmē - bankomāts. Tas skaidri pasaka - tu esi mana naudu ražojošā mašīna,» stāsta Losandželosas probācijas dienesta bērnu vienības vadītāja Mišela Gajmona.

Eksperti secinājuši, ka pieaugušie un bērni ļoti bieži neuzdrošinās meklēt palīdzību. «Ja cilvēktirdzniecībā upure ir 14 gadīga meitene, viņai ir bail sniegt liecības, jo iepriekš izteikti draudi viņu nogalināt. Ir bijuši reāli daudz gadījumu, kad tiešām nogalina, lai tas būtu kā signāls pārējiem citiem sutenera tīklā klusēt un nesūdzēties policijai,» saka Gajmona.

Cilvēktirdzniecības apkarošanas veicināšanā ASV būtisks grūdiens bija policijas attieksmes maiņa pret prostitūciju. Līdz šim komercseksa sniedzējus arestēja un sodīja, pat bērnus un jauniešus. Tagad uztver kā cilvēktirdzniecības upurus, un policija no viņiem cenšas noskaidrot, kas ir suteneri, kas ir patiesā labuma guvējs, kādas shēmas aiz tā stāv.

«LNT Ziņas» otrdien sāk nedēļu ilgu speciālreportāžu ciklu no ASV par šokējošām cilvēktirdzniecības tendencēm, apmēriem, upuru glābšanas misijām un to, kādu pieredzi cilvēktirdzniecības apkarošanā varētu pārņemt Latvija.