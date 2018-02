Ārvalstu klientu noguldījumu apmērs pērn Latvijas bankās sarucis par 12%

Savukārt ārvalstu klientu noguldījumu īpatsvars kopējos Latvijas banku piesaistītajos noguldījumos 2017.gada beigās veidoja 39,7%, kas ir pēdējos gados zemākais līmenis. 2016.gada beigās ārvalstu klientu noguldījumu īpatsvars kopējos Latvijas banku piesaistītajos noguldījumos bija 42,8%, 2015.gada beigās - 53,4%, 2014.gada beigās - 51,7%, 2013.gada beigās - 47,3%, 2012.gada beigās - 48,9%, 2011.gada beigās - 47,2%, bet 2010.gada beigās - 41,6%.

FKTK dati arī liecina, ka ārvalstu klientu privātpersonu noguldījumu apmērs Latvijas bankās 2017.gadā samazinājies par 5,6% jeb 114,905 miljoniem eiro un veidoja 1,938 miljardus eiro, savukārt ārvalstu klientu uzņēmumu noguldījumu apmērs sarucis trīs reizes straujāk - par 16,7% jeb 1,11 miljardiem eiro un bija 5,537 miljardi eiro.

Pagājušā gada beigās lielākā daļa jeb 89,2% (2016.gada beigās - 88,2%) no ārvalstu klientu noguldījumiem bija pieprasījuma noguldījumi, veidojot kopumā 7,182 miljardus eiro.

Galvenokārt ārvalstu klientu noguldījumi 2017.gada beigās bija ASV dolāros (53,4%) un eiro (42,5%).

Tāpat FKTK dati liecina, ka no ārvalstu klientu noguldījumiem 40,1% bija veikuši klienti no Eiropas Ekonomiskās zonas valstīm, 18,2% - noguldītāji no NVS valstīm, bet 41,7% - no citām valstīm.