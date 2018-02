EM izdevies rast risinājumus OIK mazināšanai sezonāliem pieslēgumiem

Papildināta visa ziņa

Viņš norādīja, ka līdz šā gada 1.aprīlim plānots mainīt regulējumu, lai pieslēgumiem ar sezonālu patēriņu (gan juridiskām personām, gan mājsaimniecībām) būtu iespēja atteikties no jaudas bez garantētas jaudas atgriešanas uz deviņiem mēnešiem. Papildu plānots piedāvāt arī iespēju pieslēgumiem ar jaudu ir virs 100 ampēriem samazināt jaudu līdz deviņiem mēnešiem, ja noteiktu periodu gadā jauda tiks izmantota efektīvi. Efektivitātes kritērijs būs zināms trīs nedēļu laikā pēc Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (SPRK) noteiktā priekšlikumu izteikšanas perioda.

Mājsaimniecības ar lielu pieslēguma jaudu, bet mazu elektroenerģijas patēriņu, prioritāri ir aicinātas izvērtēt esošā pieslēguma jaudas nepieciešamību un atteikties no nevajadzīgās jaudas, samazinot to bez maksas līdz nepieciešamajam līmenim. To var izdarīt, sazinoties telefoniski ar AS «Sadales tīkls» vai elektroniski portālā «www.sadalestikls.lv». Vienlaikus līdz šā gada 1.aprīlim plānots mājsaimniecībām piedāvāt iespēju gada laikā atjaunot pieslēguma jaudu uz vienu mēnesi, sedzot tikai pieslēguma atjaunošanas tehniskās izmaksas.

Elektroenerģijas patērētājus, kuriem ir tā saucamie «nulles» pieslēgumi, kas vēsturiski izveidoti ar lielu jaudu, bet šobrīd elektroenerģija netiek patērēta, aicināti rast individuālus risinājumus, konsultējoties ar «Sadales tīkla» darbiniekiem.

Vienlaikus EM tuvāko dienu laikā iesniegs priekšlikumu SPRK OIK fiksētās daļas samazināšanai tuvākajos gados. Proti, ministrija plāno mainīt esošā jaudas maksājuma izlīdzinājumu no patlaban esošajiem diviem gadiem uz četriem gadiem, tādējādi mazinot OIK slogu. Šo piedāvājumu paredzēts tuvākajā laikā iesniegt izvērtēšanā SPRK. Ministrija plāno, ka šī kārtība varētu stāties spēkā šī gada jūnijā.

Lauksaimnieku pārstāvji no biedrības «Zemnieku saeima» teica, ka līdz ar panākto vienošanos ar EM biedrības iepriekš izvirzītā prasība par neuzticības izteikšanu ministram Ašeradenam vairs nav spēkā.

Kā ziņots, SPRK ir izstrādājusi grozījumus Sistēmas pieslēguma noteikumos elektroenerģijas sistēmas dalībniekiem un izsludina publisko konsultāciju par attiecīgo grozījumu projektu. Priekšlikumus un ieteikumus ikviens interesents aicināts SPRK iesniegt līdz 2018.gada 9.martam.

Aģentūra LETA jau ziņoja, ka Latvijas lauksaimnieku janvāra elektroenerģijas rēķini saistībā ar izmaiņām OIK finansēšanas modelī ir par 40-60% augstāki nekā rēķini par decembri. Elektroenerģijas rēķinu summas pieaugums veidojies rēķina pozīcijā «jaudas obligātā iepirkuma komponente par ampēriem», kas ir maksājums par pieslēguma jaudu, kura nesezonas laikā netiek izmantota.

Jau vēstīts, ka no šā gada 1.janvāra mainīts OIK finansēšanas modelis, kas ļaus mazināt ražošanas uzņēmumu OIK maksājumus, būtiski palielinot to konkurētspēju, lai rūpniecības uzņēmumi savu darbību varētu attīstīt Latvijā. Jaunais OIK modelis mazinās izmaksas par patērēto elektroenerģiju arī vairākumam mājsaimniecību.

OIK finansēšanas modeļa maiņa no 2018.gada 1.janvāra ir viens no EM izstrādātajiem risinājumiem Rūpniecības atbalsta programmā, lai kāpinātu Latvijas rūpniecības nozares starptautisko konkurētspēju un samazinātu uzņēmumu ražošanas izmaksas. Rūpniecības atbalsta programmas stratēģiskais mērķis ir trīs gadu laikā kāpināt rūpniecības nozares apjomu par 30%, un tā ietver vairāku pasākumu kopumu vietējās rūpniecības un ražošanas uzņēmumu konkurētspējas celšanai.