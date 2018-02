Koalīcijas partijas atbalsta audita veikšanu FKTK

Zaļo un zemnieku savienības (ZZS) Saeimas frakcijas priekšsēdētājs Augusts Brigmanis teica, ka ZZS pēc būtības atbalsta audita veikšanu. «Domāju, ka šāda revīzija būtu nepieciešama,» sacīja Brigmanis.

Komentējot to, vai Saeima ir tiesīga veikt šādu auditu, Brigmanis teica, ka jāuzklausa Reiznieces-Ozolas skatījums šajā jautājumā. «Ja finanšu ministre tā ir teikusi, viņai ir viedoklis, kā to darīt,» teica Brigmanis, piebilstot, ka ZZS pirmdien tiksies ar Reiznieci-Ozolu un pārrunās šo iniciatīvu. ZZS sagaida arī finanšu ministres izklāstu par to, kādā procedūrā FKTK audits varētu notikt.

Saeimas deputāts Imants Parādnieks (VL-TB/LNNK) aģentūrai LETA teica, ka konceptuāli atbalsta FKTK audita veikšanu. Vienlaikus, pēc viņa teiktā, būtu jāizvērtē ne tikai FKTK, bet arī pārējo «ABLV Bank» lietā iesaistīto personu atbildību, tajā skatā FKTK padomes locekļu, jo īpaši, to, kuri nav Saeimas vēlēti, darbību. Tāpat jāvērtē arī Eiropas Centrālās bankas atbildība.

Parādnieks teica, ka lielāka skaidrība par procedūru, kādā vērtēt atbildīgo personu rīcību, būs pirmdien pēc apspriešanās ar Saeimas Budžeta un finanšu komisijas priekšsēdētāju Jāni Vucānu (ZZS) un Finanšu ministrijas parlamentāro sekretāru Edgaru Putru (ZZS).

Partija «Vienotība» arī izplatīja paziņojumu plašsaziņas līdzekļiem ar aicinājumu nekavējoties sākt starptautisku, padziļinātu auditu par FKTK pieņemtajiem lēmumiem attiecībā uz «ABLV Bank». Partijas ieskatā maksātnespējas un likvidācijas procesiem jābūt pēc iespējas caurspīdīgākiem un bez mazākās šaubu ēnas par izvēlētajām administratoru un likvidatoru kandidatūrām. Tāpat ir būtiski jāierobežo maksātnespējas administratoru un likvidatoru atlīdzība par labu kreditoriem.

Jau ziņots, ka finanšu ministre aicinās Saeimu veikt FKTK auditu. «Lai pārliecinātos, ka viss ir kārtībā un visiem būtu laba sajūta par FKTK pieņemtajiem lēmumiem, FM runās ar Saeimu, lai tā iniciē auditu, kas izvērtētu iestādes darba kvalitāti,» atzina Reizniece-Ozola.

Ministrei gan patlaban neesot iemesla neuzticēties FKTK, jo viņa novērojusi, ka iestādes darbs ir kļuvis efektīvāks, mērķtiecīgāks un profesionālāks, nekā iepriekšējos gados.