Latvijas Radio valde pieņem darbā sev pietuvinātos

Sarunā ar «de facto» Mārīte Tukiša savu privāto dzīvi komentēt nevēlās, arī Sandis Šrāders pauž: «Cik zinu, mans brālis nav stājies nekādās oficiālās attiecībās ar nevienu sievieti vēl joprojām. Sava brāļa vai citu darbinieku darbībām es nesekoju līdzi».

Radio valdes locekle skaidro, ka ar Sandi Šrāderu kādreiz sadarbojusies, vēl strādājot savā iepriekšējā darba vietā, taču sīkāk sadarbības būtību neskaidro. Jāteic, Tukišu un Šrāderu saista arī kas cits. Reklāmas izvietošanas bizness, kas vēl pērn pavasarī piederēja Tukišai, tagad pieder Tomam Šrāderam - tā sauc arī Sanda Šrādera brāli. Latvijas Televīzijai Tukiša apgalvo, ka nezin, kurš tagad saimnieko viņas kādreizējā firmā un ka pašai ar to neesot nekāda sakara. Par Sanda Šrādera pieņemšanu darbā Tukiša nelēma. Viņa skaidro - no konkursa komisijas izstājās - jo ar vairākiem pretendentiem esot bijusi pazīstama.

Latvijas radio valdes priekšsēdētāja Una Klapkalne Latvijas televīzijai skaidro: «Atbilstoši likumam par interešu konfliktu, šī konflikta nav. Juridiski nekādas saistības nav un faktiski būtu ļoti muļķīgi, ja mēs diskvalificētu labāko kandidātu dēļ kaut kādām šādām potenciālām interešu konflikta situācijām».

Latvijas Radio komentētājs Eduards Liniņš sarunā ar Latvijas Televīziju pauž savu neizpratni: «Situācija, kas citur ir pieņemama, nav pieņēmuma sabiedriskajā medijā, jo tam ir jākalpo šādu gadījumu analīzei citur un trauksmes celšanai. Ja par mums pašiem var būt jebkādas šaubas, tad šo funkciju nevaram vairs pildīt».

Pēdējus piecus gadus Šrāders Latvijā nav strādājis – studējis doktorantūrā ASV, pirms tam ilgus gadus bijis Latvijas transatlantiskās organizācijas ģenerālsekretārs, karjeras laikā sniedzis arī padomus Eiropas Parlamenta deputātiem, no Latvijas pārstāvjiem esot konsultējis Iveta Griguli. «[Darba laikā] esmu piesaistījis līdzekļus no dažādiem fondiem, rakstot projektus. [] Starptautiskajai Rīgas konferencei es esmu piesaistījis naudu gan no Latvijas, gan no ārvalstu avotiem», par savu pieredzi pārdošanas jomā runā Šrāders.