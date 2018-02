Guseļņikovs noliedz, ka «Norvik banku» iegādājis par aizņemtu naudu

«Norvik bankas» lielākais īpašnieks Grigorijs Guseļņikovs noliedz, ka banku būtu pircis par aizņemtiem līdzekļiem, kā to otrdien apgalvoja aizdomās par kukuļa pieprasīšanu un saņemšanu turētais Latvijas Bankas prezidents Ilmārs Rimšēvičs.

«Tie, protams, ir dīvaini un patiesībai neatbilstoši apvainojumi,» ar sabiedrisko attiecību speciālistu palīdzību sagatavotās rakstiskā atbildēs aģentūrai LETA apgalvoja Guseļņikovs.

Viņš izvairījās atbildēt, kur un kā ieguvis kapitālu, par ko iegādāta banka. Guseļņikovs neatbildēja uz virkni jautājumu, tostarp, vai mēģina banku pārdot.

Kā ziņots, Guseļņikovs vērsies Starptautiskajā investīciju strīdu izskatīšanas centrā (International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID)) ar prasību piedzīt no Latvijas miljoniem eiro. Rimšēvičs otrdien žurnālistiem sacīja, ka Guseļņikova darbība Latvijā ir labi izplānota afēra.

«Cilvēki, kuri ir pieredzējuši šādas tiesvedības, saka, ka šī ir labi izplānota afēra jau kopš 2013.gada,» teica Rimšēvičs.

Viņš apgalvoja, ka Guseļņikovs nav «Norvik bankas» patiesais īpašnieks, jo naudu bankas iegādei ir aizņēmies.

«Skumjš stāsts. Cilvēks ar aizņemtu naudu, iegādājas Latvijā banku, apmāna uzraugu [Finanšu un kapitāla tirgus komisiju (FKTK)], sāk biznesu, solot Latvijā ieguldīt 100 miljonus, solot attīstīt šeit jaunus maksājumu produktus, vienvārdsakot, sākt dzīvi no nulles ar ļoti skaistām un labām iecerēm. Tajā pašā mirklī aizmuguriski 2014.gada laikā kārto darījumus, kas slēpj naudas patiesos īpašniekus,» teica Rimšēvičs, piebilstot, tas, kā šāda situācija varēja notikt, un kāpēc tas tika palaists garām, ir cits stāsts.

Rimšēvičs arī stāstīja, ka Guseļņikovs mēģinājis tikties ar viņu, lai lūgtu palīdzību situācijas risināšanai. «Viņš mēģina aplinkus, slepus tikties ar mani, lai izstāstītu, cik viņam ir grūti šajā valstī strādāt, ka neviens viņu nemīl, ka visi esot korumpēti, ka visi viņa aktīvi saistībā ar «Winergy» ir arestēti, lai es viņam palīdzu. Viņš lūdz mani, lai es zvanu ģenerālprokuroram, viņš lūdz, lai es zvanu Augstākās tiesas priekšsēdētājam, Ministru prezidentam. Man esot liela ietekme, es to varot izdarīt,» klāstīja Rimšēvičs. Viņš uzsvēra, ka nav atsaucies lūgumam, taču nav arī par to informējis tiesībsargājošās iestādes.

Tāpat Rimšēvičs informēja, ka Guseļņikovs lūdzis viņa palīdzību «Norvik bankas» pārdošanā. «Viņš nāk pie manis, lai es viņam palīdzu pārdot šo banku. [..] Es protams viņam pasaku, ka es nepārdodu Latvijā komercbankas. Un tad viņš saka: «Nu tad man nekas cits neatliks, kā droši vien tiesāties ar Latvijas valsti, jo jūs visi šeit esat man ilgi un ļoti traucējuši attīstīt manu biznesu, kā rezultātā man ir radušies zaudējumi»,» teica Latvijas Bankas prezidents.

Guseļņikovs iepriekš intervijā aģentūrai AP paziņoja, ka Rimšēvičs gadiem ilgi izspiedis kukuļus no viņa vadītās kredītiestādes.

Valsts policija (VP) sākusi kriminālprocesu pēc «Norvik bankas» iesnieguma par to, ka augsta amatpersona finanšu sektorā no bankas lielākā akcionāra izspiedusi kukuļus.

Pēc aktīvu apmēra «Norvik banka» 2017.gada septembra beigās bija astotā lielākā banka Latvijā, liecina Latvijas Komercbanku asociācijas dati. «Norvik bankas» akciju kontrolpaketes īpašnieks ir Guseļņikovs.

Guseļņikovs uz aģentūras LETA zvaniem neatbildēja, taču viņa sabiedrisko attiecību pārstāvji piedāvāja sagatavot atbildes rakstiski.