«ABLV Bank» klienti šobrīd var dzēst kredītsaistības un veikt finanšu instrumentu pārvedumus

««ABLV Bank» savu iespēju robežās ir sagatavojusi informāciju klientiem par bankas pakalpojumu ierobežojumiem. Tā izvietota mājaslapā un nosūtīta visiem klientiem internetbankā. To var arī uzzināt, sazinoties ar privātbaņķieriem vai zvanot uz konsultatīvo tālruni. Šobrīd gaidām turpmāko informāciju un rīkojumus no regulatora, ar kuru turpinām strādāt, lai precizētu visas nianses, kas attiecas uz pakalpojumu ierobežošanu un nākamajām rīcībām,» sacīja Eglītis.

Viņš informēja, ka šobrīd «ABLV Bank» klienti var dzēst kredītsaistības, tostarp veikt pirmstermiņa dzēšanu no līdzekļiem klienta kontā vai no līdzekļiem, kas iegūti no finanšu instrumentu pārdošanas, kā arī ir iespējams veikt finanšu instrumentu pārvedumus, piemēram, klients savus vērtspapīrus var pārvest uz citu banku, jo šie vērtspapīri nav «ABLV Bank» bilancē.

Jau ziņots, ka Finanšu un kapitāla tirgus komisija (FKTK), izpildot Eiropas Centrālās bankas (ECB) instrukciju, kopš 19.februāra uz laiku ir noteikusi «ABLV Bank» maksājumu ierobežojumus, liedzot veikt debeta operācijas klientu kontos jebkurā valūtā. Savukārt naktī uz sestdienu, 24.februāri, FKTK nolēma, ka «ABLV Bank» ir iestājusies noguldījumu nepieejamība.

Garantēto atlīdzību izmaksai Latvijas «ABLV Bank» klientiem pēc pašreizējiem aprēķiniem, ir nepieciešami apmēram 470 miljoni eiro, kurus «ABLV Bank» varot nodrošināt.

Vienlaikus «ABLV Bank» paudusi uzskatu, ka tā izpildīja visas regulatora prasības, lai atjaunotu darbību. Četru darba dienu laikā banka likviditātes stiprināšanai akumulējusi vairāk nekā 1,36 miljardus eiro, nodrošinot 86% no visiem pieprasījuma depozītiem.

«ABLV Bank» problēmas radās pēc ASV Finanšu ministrijas Finanšu noziegumu apkarošanas institūcija («FinCEN») februāra vidū paziņotā, ka tā plāno noteikt sankcijas «ABLV Bank» par naudas atmazgāšanas shēmām, kas palīdzējušas Ziemeļkorejas kodolieroču programmai, kā arī nelegālām darbībām Azerbaidžānā, Krievijā un Ukrainā. «FinCEN» publiskotajā ziņojumā arī teikts, ka «ABLV Bank» vadība līdz 2017.gadam izmantojusi kukuļdošanu, lai ietekmētu amatpersonas Latvijā, cenšoties novērst pret to vērstas tiesiskas darbības un mazinātu draudus savām augsta riska darbībām.

ASV finanšu ministra vietniece terorisma un finanšu izlūkošanas jautājumos Sigala Mandelkere iepriekš atzīmēja, ka «ABLV Bank» ir padarījusi naudas atmazgāšanu par bankas uzņēmējdarbības pamatu. «Turklāt «ABLV Bank» ir veikusi pārskaitījumus korumpētām, politiski ietekmīgām personām un novirzījusi miljardiem dolāru publiskā korupcijā un aktīvu izvešanā ar fasādes kompānijas kontiem,» viņa sacīja.

Pēc aktīvu apmēra «ABLV Bank» 2017.gada septembra beigās bija trešā lielākā banka Latvijā. Bankas lielākajiem akcionāriem - Oļegam Fiļam, Ernestam Bernim un Nikai Bernei - uz tiešas un netiešas līdzdalības pamata pieder 87,03% no bankas akciju.