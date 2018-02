«Madara Cosmetics» provizoriskā peļņa pērn - € 1,238 miljoni

Kosmētikas ražotājas AS «Madara Cosmetics» apgrozījums, pēc provizoriskiem datiem bija 7,402 miljoni eiro, kas ir par 26,3% vairāk nekā 2016.gadā, savukārt tās peļņa pieauga vairāk nekā uz pusi - par 54,1%, sasniedzot 1,238 miljonus eiro, liecina biržai «Nasdaq Riga» iesniegtais nerevidētais finanšu pārskats.

Uzņēmuma apgrozījums 2016.gadā bija 5,862 miljoni eiro, bet tā peļņa - 803 104 eiro.

Savukārt «Madara Cosmetics» ieņēmumi pirms procentu, nodokļu, nolietojuma un amortizācijas atskaitījumiem jeb EBITDA pērn bija 1,766 miljoni eiro, kas ir par 35% vairāk nekā 2016.gadā, kad to apmērs bija 1,307 miljoni eiro. Finanšu pārskata vadības ziņojumā uzsvērts, ka pērn izmaksās norakstītas visas ar akciju tirgū sākotnējo publisko piedāvājumu (IPO) saistītās izmaksas 300 000 eiro apmērā, kas uzskatāmas par vienreizējām izmaksām, un minētais rezultāts atspoguļo uzņēmuma darbību pēc IPO izmaksu norakstīšanas.

Atbilstoši ziņojumam, uzņēmuma vadības ieskatā «Madara Cosmetics» konsolidētais apgrozījums ir līdzīgs aptuvenajai apgrozījuma prognozei 2017.gadam, kura bija ap 7,6 miljoniem eiro. «Pozitīvi vērtējams, ka izaugsme pamatā sasniegta jau līdzšinējos tirdzniecības kanālos, kas stabili turpinājuši attīstīties. Izaugsmi var raksturot kā sabalansētu un veselīgu, un tā relatīvi vienmērīgi sadalās pa visiem tirdzniecības kanāliem,» uzsver uzņēmuma vadība.

Vienlaikus «Madara Cosmetics» vadība atzīmē, ka iepriekš izteiktā prognoze 2018.gada apgrozījumam 10 miljonu eiro apmērā paliek spēkā.

Vērtējot apgrozījuma sadalījumu uzņēmuma mērķa tirgos, pērn, līdzīgi kā 2016.gadā, nepilni 90% uzņēmuma apgrozījuma bija Eiropas Savienības valstīs, tostarp Latvijā. Vienlaikus 2017.gadā ES valstu īpatsvars kopējā apgrozījumā pieaudzis līdz 60,5%.

Lielākais uzņēmuma tirgus ārpus Latvijas ir Somija, kur uzņēmuma apgrozījums pērn bija 1,7 miljoni eiro, kas ir par 13% vairāk nekā 2016.gadā. Turklāt līdzšinējā uzņēmuma produkcijas izplatītāja Somijā Oy «Natcos» mātesuzņēmums Oy «Transmeri Group Ab» pērn kļuva par vienu no uzņēmuma akcionāriem, ko uzņēmuma vadība uzskata par pozitīvu apstākli turpmākajai «Madara Cosmetics» attīstībai Somijas tirgū. «Gada beigās tika noslēgts jauns četru gadu izplatīšanas līgums ar Oy «Natcos», kas četru gadu periodā paredz dubultot 2017.gada pārdošanas apjomu Somijā,» atzīmēts vadības ziņojumā.

Aplūkojot zīmola «Madara» produktu pārdošanas sadalījumu pa produktu kategorijām, novērots, ka 2017.gadā tas saglabājis iepriekšējās tendences. Uzņēmumam svarīgākās kategorijas joprojām ir sejas kopšanas līdzekļi un «anti-age» kosmētika, kuras īpatsvars pērn, salīdzinot ar 2016.gadu, pieaudzis par nepilniem trīs procentpunktiem.

Uzņēmuma vadība situāciju dabīgās kosmētikas nozarē Eiropā vērtē pozitīvi un tās ieskatā «Madara Cosmetics» pozīcijas un turpmākās izredzes Eiropas tirgū vērtējamas kā komfortablas. «Dabīgā kosmētika pārliecinoši turpina savu uzvaras gājienu, aizņemot arvien nozīmīgāku tirgus segmentu. Paredzams, ka līdzšinējā 7% tendence turpināsies arī turpmākajos gados,» sacīts vadības ziņojumā.

Pērn uzņēmums veiksmīgi realizējis akciju IPO un akciju kotēšanu «Nasdaq Riga» alternatīvajā tirgū «First North». Pēc uzņēmuma akciju iekļaušanas biržas sarakstā tirgus reakcija bija pozitīva un akciju cena otrreizējā tirdzniecībā nepilnu divu mēnešu laikā pieauga par 20% no IPO cenas, proti, no 6,25 eiro līdz 7,50 eiro. Vienlaikus «Madara Cosmetics» sāka īstenot akcionāru priekšrocību programmu, kurai jau reģistrējusies trešā daļa uzņēmuma akcionāru. Programmas mērķis ir veidot ciešāku saikni ar akcionāriem, piedāvājot dažādas materiālas un nemateriālas priekšrocības.

Vadības ziņojumā atzīmēts, ka pērn aizvadīts pirmais pilnais darbības gads jaunajā «Madara Cosmetics» ražotnē Zeltiņu ielā 131, Mārupē, kurā jaunais ražošanas process kļuvis efektīvāks, palielinot bruto peļņas rentabilitāti no 56,7% 2016. gadā līdz 62,9% 2017.gadā. Pērn uzņēmums veica arī ieguldījumus ražošanas procesa pilnveidošanai 148 000 eiro apmērā, paredzot tā pilnveidi turpināt arī nākamajos gados, lai palielinātu ražošanas darba produktivitāti. Uzņēmuma vadība uzskata, ka pašlaik ražošanas kapacitāte ir pietiekama, lai turpinātu izaugsmi līdzšinējā tempā.

Tāpat «Madara Cosmetics» vadība uzsver, ka uzņēmums pērn veiksmīgi strādājis produktu pētniecībā un izstrādē. Kā būtiskāko sasniegumu uzņēmuma vadība min saules aizsardzības risinājuma izstrādi uz minerālfiltru bāzes, pie kā «Madara Cosmetics» strādāja nepilnus piecus gadus. Paredzēts, ka produkcija ar saules aizsardzības filtru tiks laisti tirgū šā gada februārī. Tāpat 2018.gada pirmajā pusē paredzēts laist klajā kopumā 10 jaunus zīmola «Madara» produktus.

Atbilstoši ziņojumam, aizvadītā gada nogalē «Madara Cosmetics» veiksmīgi ieviesa jaunu e-komercijas platformu, kas funkcionālā ziņā piedāvā ievērojami plašākas iespējas un ļaus integrēt virkni jaunu e-komercijas un mārketinga rīku un risinājumu. Tāpat uzņēmums pērn sāka Vides, sociālās un korporatīvās pārvaldības (ESG) pārskata sagatavošanu, kas raksturo uzņēmuma darbību un politiku attiecībā uz vides aizsardzības, sociālās atbildības un korporatīvās pārvaldības jautājumiem.

AS «Madara Cosmetics» dibināta 2006.gadā, un tās pamatkapitāls ir 374 524 eiro. Uzņēmumam pieder 100% kapitāldaļas uzņēmumos SIA «Madara Retail» un SIA «Cosmetics Nord», 19% daļas SIA «Farmācijas, biomedicīnas un medicīnas tehnoloģiju Kompetences centrs» un 9% daļu SIA «Pharma and Chemistry Competence Centre of Latvia». «Madara Cosmetics» valdes priekšsēdētāja ir Lote Tisenkopfa-Iltnere, bet valdes locekļi - Paula Tisenkopfa un Uldis Iltners, liecina informācija «Firmas.lv».

«Madara Cosmetics» akcijas kopš 2017.gada 10.novembra kotē biržas «Nasdaq Riga» alternatīvajā tirgū «First North».