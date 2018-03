Saeima vērtēs priekšlikumu par nodokļu deklarāciju iesniegšanas termiņu neievērošanu piemērot sodu līdz 700 eiro

Saeima vērtēs arī grozījumus likumā par nodokļiem un nodevām, paredzot, ka VID, informācijas sistēmā fiksējot drīzumā iesniedzamo nodokļu vai informatīvo deklarāciju, piecas dienas pirms nodokļu vai informatīvās deklarācijas iesniegšanas termiņa nodokļu maksātājam nosūta atgādinājumu par drīzumā iesniedzamo nodokļu vai informatīvo deklarāciju.

Vienlaikus VID informēs, ka par nodokļu vai informatīvās deklarācijas iesniegšanas termiņa neievērošanu nodokļu maksātājs saucams pie administratīvās atbildības.

Savukārt ar grozījumiem Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā paredzēts noteikt naudas soda apmēru par nodokļu deklarāciju iesniegšanas termiņu neievērošanu.

Par nodokļu deklarācijas iesniegšanu līdz desmit dienām paredzēts uzlikt sodu no 20 eiro līdz 70 eiro, par termiņu no 11 līdz 20 dienām - no 70 eiro līdz 150 eiro, par kavējumu no 21 līdz 30 dienām - no 150 eiro līdz 280 eiro, bet par kavējumu, kas pārsniedz 30 dienas, - no 280 eiro līdz 700 eiro.

Savukārt par informatīvās deklarācijas iesniegšanu par darba ņēmējiem, kuru iesniedz par personām, kuras uzsāk darbu, pārkāpjot nodokļu normatīvajos aktos noteikto iesniegšanas termiņu, vai neiesniegšanu, fiziskām personām tiks uzliks naudas sods no 140 eiro līdz 500 eiro, bet juridiskajām personām no 350 eiro līdz 7100 eiro.

Par informatīvās deklarācijas iesniegšanu, pārkāpjot nodokļu normatīvajos aktos noteikto iesniegšanas termiņu, vai neiesniegšanu, varēs uzlikt naudas sodu no 15 eiro līdz 150 eiro.

Plānots, ka minētie grozījumi stāsies spēkā 2019.gada 1.janvārī.