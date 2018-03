Privāto pensiju fondu plānos pērn iemaksāti € 77 miljoni

Tostarp pensiju plānu dalībnieku individuālās iemaksas 2017.gadā veidoja 67 miljonus eiro.

Pēc apskatā minētā, 2017.gadā vidējā iemaksa uz vienu dalībnieku mēnesī veidoja aptuveni 4-5% no vidējās mēneša bruto darba samaksas. «Tā kā vidējais dalībnieku vecums ir 48 gadi, šāda iemaksu likme ir vērtējama kā izteikti nepietiekoša, lai izveidotu pilnvērtīgu uzkrājumu līdz pensijas vecumam un kompensētu ienākumu kritumu, pārejot no algas uz valsts pensijas saņemšanu. Iedzīvotājiem ieteicams veikt regulāras iemaksas 5-10% apmērā no mēneša bruto darba algas,» teikts apskatā.

Tāpat tajā norādīts, ka pēdējo piecu gadu laikā darba devēju iemaksu apmērs privātajos pensiju fondos nav būtiski svārstījies un ik gadu veido apmēram 9-10 miljonus eiro, kamēr privātpersonu iemaksas šajā periodā ir pieaugušas vairāk nekā divas reizes. Pagājušajā gadā iemaksas par darbiniekiem veica 1026 uzņēmumi. Šie darba devēji veido papildpensijas uzkrājumu kopumā vairāk nekā 55 000 darbinieku jeb apmēram 6% nodarbināto personu Latvijā. «Darba devēju līdzdalība privāto pensiju uzkrājumu veidošanā Latvijā pieaug ļoti lēni,» piebilsts apskatā.

Vienlaikus 2017.gadā privātie pensiju fondi izmaksāja privātās pensijas kapitālu 35 miljonu eiro apmērā, kas ir par 16% jeb gandrīz pieciem miljoniem eiro vairāk nekā 2016.gadā.

«Arvien vairāk dalībnieku izvēlas uzkrājumu saņemt regulāri vai pa daļām, kas būtu piemērotākais uzkrājuma saņemšanas veids ilgtermiņā, ja ir uzkrāts pietiekošs kapitāls ilgtermiņa izmaksām,» teikts apskatā.

No kopējā izmaksātā kapitāla 94% jeb 33 miljonus eiro veidoja izmaksas privātpersonām, kuru vecums pārsniedz 55 gadus. Kapitāla apjoms, kas tiek izmaksāts pensiju plānu dalībnieku mantiniekiem – kā mantojuma summa, bija 972 tūkstoši eiro.

Pēc asociācijas datiem, no dalības privātajos pensiju fondos 2017.gadā izstājušies apmēram 10 000 dalībnieku.

2017.gadā starp pensiju fondiem pārskaitītais kapitāls sasniedza 849 tūkstošus eiro jeb 2% no kopējā izmaksātā kapitāla apmēra.

Vidējais uzkrātais privātās pensijas kapitāls uz vienu pensiju plāna dalībnieku 2017.gadā pieauga par 118 eiro un veidoja 1516 eiro. Vidējais izmaksātais privātās pensijas kapitāls privātpersonām bija 1286 eiro, bet kolektīvās dalības līgumu dalībniekiem ir 2864 eiro.

Pagājušajā gadā privāto pensiju fondu aktīvi pieauga par 54 miljoniem, sasniedzot 434 miljonus eiro.

Latvijā ir izveidota triju līmeņu pensiju sistēma. Pirmā līmeņa pensijas maksā tagadējiem pensionāriem no budžetā iekasētajiem sociālajiem maksājumiem. Otrais jeb fondēto pensiju līmenis paredz, ka daļa no strādājošo sociālajām iemaksām tiek ieguldīta finanšu sektorā. Savukārt trešajā līmenī darbojas privātie pensiju fondi, kuros līdzekļus var iemaksāt brīvprātīgi.