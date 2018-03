EM atceļ OIK atļauju Martinsoniem daļēji piederošajai «Rīgas enerģijai»

Pēc EM aplēsēm, līdz ar šo lēmumu tikšot novērsts iespējams obligātā iepirkuma komponentes (OIK) kopējo izmaksu pieaugums turpmākajos 10 gados par aptuveni 34,2 miljoniem eiro.

No OIK skandālā iesaistītās «Rīgas enerģija» 66% pieder SIA «MP Holdings», no kuras savukārt 53,79% pieder SIA «Profs Real Estate», kas līdzīgās daļās pieder Māra Martinsona bērniem Monai un Mārcim Martinsoniem, bet 46,21% - Pēterim Dzirkalam. Vēl 34% «Rīgas enerģijas» pieder SIA «Venture Capital», no kuras 66,67% pieder SIA «Annas Dzirnavas», kas pieder Ievai Jakobijai, bet 33,33% - SIA «PowerHeat», kas pieder Līgai Šaplakai.

Kā skaidro EM, «Rīgas enerģijai» atļauja pārdot elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros atcelta, jo konstatēts, ka elektroenerģijas ražošana koģenerācijā noteiktajā termiņā atbilstoši normatīvo aktu prasībām nav uzsākta. Pārbaudes laikā ticis konstatēts, ka līdz brīdim, kad koģenerācijas stacijai bija jāuzsāk ražošana, tā kā iekārtu kopums nebija gatava ekspluatācijai.

Ja elektroenerģijas ražotājs nepārdod elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros, tam ir tiesības darboties brīvā tirgus apstākļos un vienoties ar jebkuru elektroenerģijas tirgotāju par elektroenerģijas pārdošanu par vienošanās cenu, uzsver EM, tāpat ražotājs koģenerācijas stacijā var turpināt ražot un pārdot arī siltumenerģiju, par cenu vienojoties ar siltumenerģijas pircēju un lietotāju.

Kopumā EM līdz šim atcēlusi atļaujas 18 elektrostacijām, kas esot ļāvis novērst iespējamo OIK kopējo izmaksu pieaugumu turpmākajos desmit gados par aptuveni 301,2 miljoniem eiro.

2017.gada decembrī atļaujas tika atceltas trim elektrostacijām - SIA «Elektro Rīdzene» Cēsu novadā, SIA «Energo Fortis» Līvānu novadā un SIA «E Strenči» Strenču novadā. Savukārt šogad atļaujas atceltas elektrostacijām SIA «Madonas Eko» Madonas novadā, SIA «Eiro-Āzijas investīciju aģentūra» Alūksnes novadā, SIA «Evokem» Līvānu novadā, SIA «M Parks» Amatas novadā, SIA «Eco Latvis» Tukuma novadā, SIA «Baltekogen» trīs elektrostacijām Raunas novadā, Kārsavas novadā un Ludzas novadā, SIA «Tektus» Amatas novadā, SIA «Digne» Vecumnieku novadā, SIA «Atauga-G» Olaines novadā, SIA «Krustpils AER» Krustpils novadā, SIA «Pellets Energy» Talsu novadā un SIA «E Seda» stacijai Strenču novadā.

EM uzskata, ka iepriekšējo gadu laikā ir īstenojusi atļaujas saņēmušo komersantu uzraudzību, kā rezultātā 58 komersantiem anulējusi atļaujas uzsākt ražošanu, lielākoties par ražošanas neuzsākšanu noteiktajā laikā, kā arī par gada pārskatu neiesniegšanu, 250 komersantiem izteikusi brīdinājumus par gada pārskatu neiesniegšanu, nepilnībām gada pārskatos vai prasību neizpildi, bet 35 komersantiem izteikusi brīdinājumus par nodokļu parādiem.

Pēc publiski izskanējušās informācijas par atsevišķu koģenerācijas elektrostaciju neatbilstību MK noteikumu prasībām, 2017.gada oktobrī EM sāka pārbaudes 40 AER koģenerācijas elektrostacijās, kuru rezultātā līdz šim atceltas 18 atļaujas.

Savukārt, lai uzlabotu AER koģenerācijas elektrostaciju kontroles efektivitāti nākotnē, šā gada martā izskatīšanai valdībā tiks iesniegti grozījumi normatīvajos aktos, kas ļaus šogad veikt vispusīgu OIK atļauju saņēmēju auditu. Tāpat šogad vēl plānots veikt neatkarīgu EM līdzšinējās faktiskās rīcības izvērtējumu, kā arī sistēmas izvērtējumu no ietekmes uz tautsaimniecību un izmaksu efektivitātes viedokļa. Visu minēto pārbaužu rezultāti sniegs vispusīgu un neatkarīgu ekspertīzi, kas ļaus pieņemt tiesiskus lēmumus un pilnvērtīgi vērtēt visu iesaistīto iestāžu un uzņēmēju rīcību.

LETA jau vēstīja, ka OIK skandāls sākās pēc TV3 raidījuma «Nekā Personīga» sižeta, kurā veidošanas laikā «Rīgas enerģijas» teritorijā netika konstatēta elektroenerģijas ražošana. Valsts policija pēc EM iesnieguma sāka kriminālprocesu par AS «Sadales tīkls» un «Rīgas enerģija» rīcību, iespējams, krāpjoties ar atļaujām elektroenerģijas ražošanai obligātajā iepirkumā. Policija uzsāka kriminālprocesu par iespējamu krāpšanu lielā apmērā.

Kā vēstīja raidījums, septembrī, kad «Rīgas enerģijā» notikuši «Sadales tīklu» testi, ražotne nebija nodota ekspluatācijā un iekārtas nebija darba kārtībā.

Skandālā iesaistītajai «Rīgas enerģijai» iepriekš izsniegtā atļauja elektroenerģijas ražošanai obligātajā iepirkumā uz četriem mēnešiem tika pagarināta pērn novembrī.