Ašeradens: EM tiks ierauta tiesvedībās par obligātā iepirkuma atļauju anulēšanu, bet lēmumi bija pareizi

Martinsonu ģimenei daļēji piederošā SIA «Rīgas enerģija», kurai EM atcēlusi atļauju pārdot elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros, pārsūdzēs EM lēmumu, apņemoties no valsts piedzīt vairākus miljonus eiro, aģentūrai LETA norādīja uzņēmuma valdes loceklis Pēteris Dzirkals.

Ašeradens pieļāva, ka EM par pieņemtajiem lēmumiem tiks iesaistīta vairākās tiesvedībās. «Nav šaubu, ka EM turpmāk ieslīgs pamatīgās tiesvedībās. Bet EM dara savu darbu un mūsu nodoms ir ierobežot stacijas, kas nelikumīgi ieguvušas atbalstu. Laiks rādīs, kā virzīsies šīs tiesvedības un kādi būs rezultāti,» uzsvēra ekonomikas ministrs un piebilda, ka EM lēmums attiecībā uz «Rīgas enerģiju» nav saistīts ar kriminālprocesu, kurā iesaistīts uzņēmējs Māris Martinsons.

Ašeradens atgādināja, ka «Rīgas enerģijai» atļauja pārdot elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros atcelta, jo konstatēts, ka elektroenerģijas ražošana koģenerācijā noteiktajā termiņā atbilstoši normatīvo aktu prasībām nav uzsākta. Pārbaudes laikā ticis konstatēts, ka līdz brīdim, kad koģenerācijas stacijai bija jāuzsāk ražošana, tā kā iekārtu kopums nebija gatava ekspluatācijai.

Tajā pašā laikā ministrs norādīja, ka tie uzņēmumi, kuriem anulētas atļaujas pārdot elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros, var deklarēties kā jebkura cita elektrību ražojoša stacija un tirgot elektrību biržas «Nord Pool» sistēmā un pelnīt. «Es nekādu krīzi šeit neredzu,» piebilda Ašeradens.

Kā ziņots, EM pirmdiena nolēma atcelt atļauju «Rīgas enerģijai» atjaunojamo energoresursu (AER) koģenerācijas elektrostacijai pārdot elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros.

Pēc EM aplēsēm, līdz ar šo lēmumu tikšot novērsts iespējams OIK kopējo izmaksu pieaugums turpmākajos 10 gados par aptuveni 34,2 miljoniem eiro.

No OIK skandālā iesaistītās «Rīgas enerģija» 66% pieder SIA «MP Holdings», no kuras savukārt 53,79% pieder SIA «Profs Real Estate», kas līdzīgās daļās pieder Māra Martinsona bērniem Monai un Mārcim Martinsoniem, bet 46,21% - Pēterim Dzirkalam. Vēl 34% «Rīgas enerģijas» pieder SIA «Venture Capital», no kuras 66,67% pieder SIA «Annas Dzirnavas», kas pieder Ievai Jakobijai, bet 33,33% - SIA «PowerHeat», kas pieder Līgai Šaplakai.

«Rīgas enerģijas» valdes loceklis Pēteris Dzirkals aģentūrai LETA sacīja, ka uzņēmums ministrijas lēmumu pārsūdzēs un prognozē, ka Latvijas valsti sagaida kārtējā daudzmiljonu prāva, «pēc kuras nodokļu maksātāji būs spiesti savilkt grožus ierēdņu neprofesionālo lēmumu dēļ, par kuriem lēmuma pieņēmēji jau vairs neatbildēs».

LETA jau vēstīja, ka OIK skandāls sākās pēc TV3 raidījuma «Nekā Personīga» sižeta, kurā veidošanas laikā «Rīgas enerģijas» teritorijā netika konstatēta elektroenerģijas ražošana. Valsts policija pēc EM iesnieguma sāka kriminālprocesu par AS «Sadales tīkls» un «Rīgas enerģija» rīcību, iespējams, krāpjoties ar atļaujām elektroenerģijas ražošanai obligātajā iepirkumā. Policija uzsāka kriminālprocesu par iespējamu krāpšanu lielā apmērā.

Kā vēstīja raidījums, septembrī, kad «Rīgas enerģijā» notikuši «Sadales tīklu» testi, ražotne nebija nodota ekspluatācijā un iekārtas nebija darba kārtībā.

Skandālā iesaistītajai «Rīgas enerģijai» iepriekš izsniegtā atļauja elektroenerģijas ražošanai obligātajā iepirkumā uz četriem mēnešiem tika pagarināta pērn novembrī.