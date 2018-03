«Swedbank»: Latvijā ienākumu nevienlīdzība var negatīvi ietekmēt izaugsmi ilgtermiņā

«Latvija patlaban piedzīvo strauju ekonomikas izaugsmi, taču sabiedrība to izjūt diezgan nevienmērīgi. Ienākumu nevienlīdzība var negatīvi ietekmēt izaugsmi arī ilgtermiņā. Arī vājie rezultāti pārvaldībā, piemēram, likuma vara liek šķēršļus ekonomikas attīstībai ilgākā perspektīvā,» norādīja bankā.

Raksturojot pašreizējos Ilgtspējas indikatorus Latvijā ar luksofora ilustrāciju, ar sarkano gaismu pagaidām atzīmēta sociālā iekļaušana, proti, vai ekonomikas izaugsmi izjūt pēc iespējas vairāk cilvēku, kā arī pārvaldība, proti, cik spēcīgas ir institūcijas un vai tās sekmē spēcīgu un iekļaujošu izaugsmi. Savukārt ar dzelteno gaismu raksturota vides aizsardzība un ilgtspējīga izaugsme, proti, strukturālie priekšnosacījumi izaugsmei vidējā un ilgtermiņā.

Bankā atzīmēja, ka sociālajā iekļaušanā Latvijā piešķirta sarkanā gaisma, atspoguļojot nepietiekamu līdzšinējo progresu ienākumu nevienlīdzības un nabadzības mazināšanā, veselības aprūpes uzlabošanā. Tostarp, piemēram, Latvijā mātes mirstība dzemdībās ir lielākā Baltijā un viena no lielākajām Eiropā.

Tāpat bankā minēja, ka spēcīgas institūcijas ir svarīgs priekšnoteikums veselīgai biznesa videi un tādējādi uzņēmējdarbības un investīciju attīstībai, bet pārvaldības jomā Latvijā arī piešķirta sarkanā gaisma.

«Visos Pasaules Bankas apkopotajos pasaules mēroga rādītājos (politiskā stabilitāte, valsts aparāta efektivitāte, likuma vara, regulēšanas kvalitāte, pilsoniskā sabiedrība) Latvijai patlaban diemžēl ir visvājākie rezultāti Baltijā. Izgaismotās problēmas maksātspējas un tieslietu jomā, ka arī finanšu sektorā ir no pēdējā laika spilgtākajiem piemēriem. Uzlabojums pēdējo četru gada laikā pārvaldības jomā Latvijā gan bijis visstraujākais Baltijā. Turklāt spriežot pēc pēdējo gadu reformām, uzlabojums varētu turpināties,» norādīja bankā.

Bankas apkopotie dati arī liecina, lai arī strukturālie priekšnosacījumi ilgtspējīgai izaugsmei Latvijai kopumā ir sliktāki nekā Igaunijai un Lietuvai, vērtējot, piemēram, izglītību, inovācijas, darbaspējīgo iedzīvotāju aktivitātes līmeni, tomēr te situācija raksturota ar dzelteno gaismu.

«Vēl arvien diezgan bēdīga situācija ir ar inovācijām – nepietiekami ieguldījumi pētniecībā un attīstībā, zems reģistrēto patentu skaits. Arī pieaugušo iesaiste mūžizglītībā ir maza. Uzlabojumi bijuši gana strauji, daļēji pateicoties ekonomikas atveseļošanās procesam pēc krīzes,» skaidroja bankā.

Vienlaikus vides aizsardzības jomā Latvija patlaban ir zaļāka valsts nekā Igaunija un Lietuva, lai gan arī te pagaidām piešķirta dzeltena gaisma. «Gan atjaunojamās enerģijas īpatsvars Latvijai ir lielāks, gan atkritumu daudzums un CO2 emisijas ir salīdzinoši zemas, tomēr no 2030.gada mērķiem vēl atpaliekam. Savukārt energointensitāte vēl ir diezgan liela, arī atkritumu šķirošanā Latvija atpaliek,» norādīja bankā.

«Ilgtspēja mūsdienās kļūst par daļu no uzņēmumu konkurētspējīga piedāvājuma. Investori un uzņēmēji visā pasaulē arvien vairāk skatās uz ilgtspējas kritērijiem, kuros ietilpst vides aizsardzība, sociālā iekļaušana un pārvaldība, integrējot šos kritērijus investīciju/ biznesa lēmumos, produktos un procesos. Arvien populārāki kļūst videi draudzīgi produkti un pakalpojumi, arvien vairāk tiek runāts par vienlīdzīgām strādājošo iespējām, darbinieku ētisko rīcību un ilgtspējīgu domāšanu. Tiek ieviestas jaunas regulas, piemēram, obligāta ilgtspējas kritēriju iekļaušana lielo uzņēmumu pārskatos Eiropā, un jaunas starptautiskas vienošanās, piemēram, Parīzes klimata vienošanās. Jauns ietvars, kā uz šīm lietām skatīties, nāk no ANO «Dienaskārtības 2030» ilgtspējīgai attīstībai, kuras virsmērķis ir līdz 2030.gadam izskaust nabadzību visā pasaulē un veicināt ilgtspējīgu attīstību. ANO dienaskārtība iekļauj 17 Ilgtspējīgas Attīstības mērķus (IAM), un valstis visā pasaulē ir atbildīgas par to sasniegšanu,» sacīja «Swedbank» vecākā ekonomiste Baltijā Lija Strašuna.

Bankā norādīja, ka Latvijā un Baltijā var redzēt zināmu spiedienu no valsts puses lielā mērā Eiropas Savienības apņemšanās dēļ. Izlaistas arī pirmās tā saucamās zaļās obligācijas, proti, piedāvāts jauns finanšu instruments, kurš tiek arvien plašāk izmantots visā pasaulē un ar kura palīdzību finansē videi draudzīgus projektus. Tajā pašā laikā Latvijas uzņēmumi vēl neizjūt tik lielu spiedienu no konkurentiem kā, piemēram, Zviedrijā, kur uzņēmumu regulārie ilgtspējas pārskati jau kļuvuši par normu.

«Tomēr tas ir tikai laika jautājums, agri vai vēlu šis būs standarts arī pie mums. Kā parasti, agrāk šo izjutīs lielie eksportējošie uzņēmumi - daudzi ar to saskaras jau tagad. Pircēju un piegādātāju ilgtspējas standartu prasības pieaugs, un daudzos gadījumos tas varētu būt viens no izšķirošajiem faktoriem, vai sadarboties ar konkrēto uzņēmumu,» norādīja bankā.

Bankā arī uzsvēra, ka Latvijas ilgtspējīgai izaugsmei nepieciešamas spēcīgākas institūcijas.

Pēc aktīvu apmēra «Swedbank» ir lielākā banka Latvijā.