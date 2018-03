LTRK rīkos tikšanos ar mērķi runāt par cilvēku ar īpašām vajadzībām integrāciju darba tirgū

«Pēdējās dienās mediju vidē un sociālajos tīklos cirkulē mani neprecīzi izteikumi par to, ka es it kā prasu papildu stimulus, lai pieņemtu darbā invalīdus. Varu apgalvot, ka šī informācija ir interpretēta un izņemta no konteksta, jo pilnīgi piekrītu tam, ka cilvēkus ar īpašām vajadzībām ir jāintegrē darba tirgū un viņi var dot milzīgu pienesumu ikvienam, taču valsts līmenī jāizdara tādi mājas darbi, lai novērstu problēmas ar darba tiesiskajām attiecībām, pārlieku liela sloga uzlikšanu uzņēmējiem, kā arī risinātu citus jautājumus,» teica LTRK prezidents Aigars Rostovskis.

Viņš piebilda, ka būtiski izpētīt, kādas profesionālās zināšanas pašreiz piemīt cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, kuri vēlas atrast darbu, lai tādējādi palīdzētu atrast atbilstošas vakances. Risinājums ir cilvēku ar īpašām vajadzībām integrācijai darba tirgū varētu būt arī šo cilvēku pārkvalifikācija uz tādiem arodiem, kur ir būtisks darbaspēka iztrūkums. LTRK vēlas tikties ar invalīdu apvienībām un organizācijām, lai pārrunātu pašreizējo situāciju un risinājumus tās uzlabošanai un rosinātu diskusiju sabiedrībā par to, lai uzņēmēji nebaidās ņemt darbā cilvēkus ar īpašām vajadzībām, kas LTRK ieskatā var nest milzīgu pienesumu viņu biznesam.

LTRK ieskatā uz sarunu jāaicina Labklājības ministrijas, Ekonomikas ministrijas (EM) un Tieslietu ministrijas pārstāvji, lai sakārtotu pašreiz abām pusēm nelabvēlīgo tiesisko regulējumu. «Izpētot likumdošanu, uzņēmēji, lai arī vēlas cilvēkus ar īpašām vajadzībām pieņemt darbā, bieži vien no ieceres atsakās, jo uztraucas, kas būs nākotnē un vai kādā brīdī nesekos darbinieku samazināšana, kas invalīdu gadījumā ir gandrīz neiespējama. Tas nostāda ne tikai uzņēmējus, bet arī šos cilvēkus sliktākā situācijā, jo viņi ir nevis aizsargāti, bet tiek izstumti no darba tirgus, lai arī kvalifikācija un profesionālās iemaņas ir atbilstošas,» teica Rostovskis.

Pēc viņa sacītā, problēmu rada arī EM pārziņā esošie pašreiz ļoti sarežģītie būvnormatīvi, kas būtiski sadārdzina ēku būvniecību un renovēšanu, paredzot milzīgus ieguldījumus cilvēku ar īpašām vajadzībām infrastruktūras nodrošināšanai. «Ēkas, kas izmaksā miljonus, protams, ir pielāgojamas un būtiski projektus nesadārdzina, taču tajos objektos, kur investīciju apjoms ir neliels, nevar atļauties izbūvēt stacionāras invalīdu iekļūšanas un izkļūšanas sistēmas,» teica Rostovskis.

LETA jau vēstīja, ka piektdien, 9.martā Rostovskis Rīgas biznesa forumā sacīja, ka uzņēmēji nelabprāt vēlas uzņemties papildus riskus un izmaksas, pieņemot darbā cilvēkus ar īpašām vajadzībām. «Lai pieņemtu darbā cilvēkus ar īpašām vajadzībām, vajadzētu kādus papildus stimulus uzņēmējiem, pretējā gadījumā tikai palielinās uzņēmēja riski,» sacīja Rostovskis, norādot, ka tad, ja šādu cilvēku pieņemšana darbā dotu kādus papildus ieguvumus, uzņēmēji būtu aktīvāki.

