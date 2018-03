«LPB Bank» jaunus termiņnoguldījumus pieņem tikai eiro valūtā

Tāpat banka kopš pirmdienas, 12.marta, esošos termiņnoguldījumus turpmāk pagarinās tikai eiro valūtā.

Banka veikusi izmaiņas arī skaidras naudas darījumu un norēķinu kontu tarifos.

No ceturtdienas veiktas izmaiņas skaidras naudas darījumu tarifos fiziskām un juridiskām personām, nosakot, ka maksa par skaidras naudas izmaksu no konta ASV dolāros ir 1% no summas, bet minimums 10 eiro, kā arī maksa par skaidras naudas iemaksu kontā ASV dolāros (banknotēs) ir 1% no summas, bet ne mazāk kā 10 eiro.

Tāpat stājies spēkā jauns norēķinu kontu tarifs fiziskām un juridiskām personām par mēneša vidējo konsolidēto atlikumu virs viena miljona ASV dolāru - komisijas maksa par naudas glabāšanu ASV dolāros klienta norēķinu un maksājumu karšu kontos mēnesī ir noteikta 0,1% apmērā (minimums 100 eiro).

Aģentūra LETA jau vēstīja, ka «LPB Bank» pagājušajā gadā, pēc provizoriskiem datiem, strādājusi ar peļņu 7,165 miljonu eiro apmērā, kas ir par 36,3% mazāk nekā 2016.gadā. Bankas aktīvi 2017.gada beigās bija 234,623 miljonu eiro apmērā, kas ir par 14,6% jeb 29,879 miljoniem eiro vairāk nekā 2016.gada beigās, kad «LPB Bank» aktīvi bija 204,744 miljoni eiro.

Pēc aktīvu apmēra «LPB Bank» 2017.gada beigās bija 16.lielākā banka Latvijā, liecina Latvijas Komercbanku asociācijas dati.