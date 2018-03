Naftas cenas un biržu indeksi krītas

Vadošie ASV indeksi kritās par vairāk nekā procentu, izplatoties informācijai, ka datu analīzes firma «Cambridge Analytica», kuru bija nolīgusi Donalda Trampa prezidenta vēlēšanu kampaņa, ir izmantojusi 50 miljonus «Facebook» profilu informāciju bez lietotāju atļaujas, lai tādā veidā izstrādātu programmatūru vēlētāju rīcības prognozēšanai un viņu izvēlēs ietekmēšanai.

«Facebook» akcijas cena kritās par 6,8%, un grūtības radās arī tādām tehnoloģiju kompānijām kā «Apple», «Alphabet» un «Netflix», valdot bažām, ka skandāla rezultātā varētu tikt ieviesti papildu noteikumi, kas negatīvi ietekmēs to darbības rezultātus.

«Tas ir aizsācis diskusiju, kas, iespējams, ietekmēs diezgan daudzas tehnoloģiju kompānijas,» norādīja «TD Ameritrade» menedžeris Šons Kruss.

«Ja tā rezultātā notiks jebkādas izmaiņas vai ieviesti jauni noteikumi, tas tiks attiecināts uz visām šīm kompānijām, kas izmanto datus,» viņš piebilda.

Skandāls arī izraisīs «vispārēju neuzticības palielināšanos» «Facebook» lietotāju vidū, prognozēja «Gorilla Trades» analītiķis Kens Bermans.

Analītiķi arī norāda, ka investoru piesardzību raisījuši šonedēļ paredzētie notikumi, tostarp ASV Federālās rezervju sistēmas (FRS) trešdien gaidāmais lēmums, iespējams, celt procentlikmes, kā arī G20 valstu finanšu ministru apspriede Argentīnā, kas priekšplānā var izvirzīt spriedzi, kura radusies saistībā ar tirdzniecības kariem.

Naftas cenas Ņujorkas un Londonas biržās samazinājās.

Eiro vērtība pret ASV dolāru pieauga, britu mārciņas vērtība pret dolāru palielinājās, bet dolāra vērtība pret Japānas jenu kāpa.

Ņujorkas biržas elektroniskajā tirdzniecībā WTI markas jēlnaftas cena piegādēm aprīlī pirmdien samazinājās par 0,28 ASV dolāriem līdz 62,06 dolāriem par barelu. «Brent» markas jēlnaftas cena piegādēm maijā Londonas biržā kritās par 0,16 dolāriem līdz 66,05 dolāriem par barelu.

ASV biržu indekss «Dow Jones Industrial Average» pirmdien samazinājās par 1,4% līdz 24 610,91 punktam, indekss «Standard & Poor's 500» kritās par 1,4% līdz 2712,92 punktiem, bet indekss «Nasdaq Composite» saruka par 1,8% līdz 7344,24 punktiem.

Londonas biržas indekss FTSE 100 pirmdien kritās par 1,7% līdz 7042,93 punktiem, Frankfurtes biržas indekss DAX 30 saruka par 1,4% līdz 12 217,02 punktiem, bet Parīzes biržas indekss CAC 40 samazinājās par 1,1% līdz 5222,84 punktiem.

Eiro vērtība pret ASV dolāru pirmdien palielinājās no 1,2290 līdz 1,2339 dolāriem par eiro, britu mārciņas vērtība pret dolāru pieauga no 1,3942 līdz 1,4026 dolāriem par mārciņu, bet dolāra kurss attiecībā pret jenu kāpa no 106,01 līdz 106,10 jenām par dolāru.