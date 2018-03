Rīgas pašvaldības šī gada budžeta izdevumus plānots palielināt par 42,76 miljoniem eiro, lai gan daļu no izdevumu palielinājuma veido pērn nerealizēto projektu pārcelšana uz šo gadu, liecina izskatīšanai Rīgas domes Finanšu un administrācijas lietu komitejā iesniegtajam grozījumu projektam pievienotie dokumenti.

Komitejas sēde notiks šodien un tajā plānots skatīt jautājumu par pašvaldības šī gada budžeta grozījumiem.

Pašvaldības ieņēmumus plānots palielināt par 1,79 miljoniem eiro, līdz ar to tie sasniegs 908,41 miljonu eiro. Izdevumus savukārt plānots palielināt no 954,97 līdz 997,72 miljoniem eiro. Rezultātā pašvaldības budžeta deficīts sastādītu 89,31 miljonu eiro, lai gan sākotnēji tas tika plānots 48,34 miljonu eiro apmērā. Tādējādi budžeta deficīts šogad formāli pieaugtu par 40,96 miljoniem eiro.

Viens no lielākajiem izdevumu palielinājumiem - 26,36 miljonu eiro apmērā - plānots Finanšu departamentam, no kuriem 1,88 miljoni ir pērnā gada līdzekļu ietaupījums. 14,53 miljoni eiro tiks atdoti mērķdotācija pašvaldības autoceļiem un ielām, taču arī šie līdzekļi papildus piešķirti netiek, jo tiek pārcelti no pagājušā gada.

Par 288 197 eiro departaments palielinās dotāciju Rīgas Zooloģiskajam dārzam «Āfrikas savannas» iekārtošanai, par 490 323 eiro iekškvartālu piebraucamo un koplietošanas ceļu un teritoriju remontiem, bet par 497 865 eiro Latvijas simtgades karoga apkopei un bērnu rotaļu laukumu izbūvei, kā arī citiem darbiem.

13,80 miljonu eiro apmērā izdevumu palielinājums plānots Izglītības, kultūras un sporta departamentam, taču arī šeit finansējuma pārdale pamatā notiek uz pērn rastajiem budžeta ietaupījumiem. Piemēram, bērnudārzu izdevumu palielinājums tiek plānots 1,35 miljonu eiro apmērā, taču 959 468 eiro no tiem ir naudas līdzekļu atlikums no vecāku iemaksām par audzēkņu ēdināšanu un ieņēmumiem par telpu nomu, kas tiks novirzīts audzēkņu ēdināšanas izdevumiem un citiem kārtējiem izdevumiem.

Par 363 247 eiro tiks palielināta dotācija Rīgas Franču liceja darbības uzsākšanai un nodrošināšanai atjaunotajā ēkā Krišjāņa Valdemāra ielā 48. Tāpat departamentam plānots valsts budžeta transferta palielinājums 171 494 eiro apmērā, kas jānovirza asistenta pakalpojuma nodrošināšanai personām ar invaliditāti, valsts ģimnāzijām izglītības procesa organizēšanai, kā arī pedagogu tālākizglītības un pieredzes apmaiņas pasākumu organizēšanai un citiem pasākumiem.

Par 850 075 eiro izdevumu palielinājums plānots arī Labklājības departamentam. Par 50 900 eiro departamentam tiks palielināta dotācija no pašvaldības ieņēmumiem, no kuriem nauda tiks atvēlēta apmācībām psihosociālā atbalsta sniegšanai krīzes un katastrofu situācijās, Rīgas sociālās aprūpes centru personāla apmācībām par demento klientu aprūpi, datu drošības un aizsardzības sakārtošanai atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, kā arī citiem mērķiem.

Vēl par 52 013 eiro tiks palielināta dotācija īslaicīgai hronisko slimnieku kopšanai un rehabilitācijai.

Savukārt aģentūras «Rīgas gaisma» izdevumu palielinājums tiek plānots 723 106 eiro apmērā. No tiem papildus tiek piešķirti 138 791 eiro ielu apgaismojuma tīkla ierīkošanai Trīsciema apkaimē - Rudzu ielas posmā no Jaunciema gatves līdz ēkai Rudzu ielā 46 un Arāju ielā, kā arī maksai par elektroenerģiju. Aģentūras pērnā gada budžeta atlikums 524 196 eiro apmērā tiks pārcelts uz šī gada budžetu un tiks tērēts piemaksām par papildu darbu un aizvietošanu, darbinieku atlaišanas pabalstiem un citiem mērķiem.

Tāpat 45 673 eiro no pagājušā gada uz šī gada budžetu tiek pārcelti Rīgas pilsētas būvvaldei, 43 952 eiro Rīgas enerģētikas aģentūrai, 74 340 eiro Rīgas pilsētas arhitektu birojam. Rīgas pieminekļu aģentūras izdevumi palielināsies par 351 673 eiro, no kuriem dome papildus piešķirs 40 623 trīs jaunu amatu vietu izveidei, bet 100 000 papildus nāks no valsts budžeta transfertu palielinājuma, kuru plānots novirzīt Lielo kapu restaurācijai.

Līdzekļu pārstrukturizāciju 165 573 eiro apmērā veiks arī Rīgas domes Mājokļu un vides departaments.

Vēl Finanšu departamenta sagatavotajā pārskatā norādīts, ka pašvaldības budžeta ziedojumu un dāvinājumu programmās naudas līdzekļu atlikums uz šī gada 1.janvāri esot bijis 311 737 eiro, un ka šogad plānotie ziedojumu ieņēmumi palielināti par 125 800 eiro, bet izdevumi par 379 748 eiro.

Precizēts ir arī pamatbudžeta līdzekļu atlikums gada sākumā no 38,56 miljoniem eiro uz 111,14 miljoniem, pamatojoties uz pašvaldības 2017.gada mēneša pārskatu par budžeta izpildi.

Aizņēmums investīciju programmas realizācijai gandrīz divu miljonu eiro apmērā tiks piesaistīts 2017.gadā uzsāktajiem un pārejošajiem objektiem - ielu seguma atjaunošanai, investīciju projektu dokumentācijas izstrādei un ekspertīzei un trīs sociālo dzīvojamo māju ar neapdzīvojamām telpām Rīgas Sociālā dienesta teritoriālā centra, dienas centra un veselības centra projektēšanai un būvniecībai.