Biržu indeksi un ASV dolāra vērtība krītas, naftas cenas pieaug

Eiropas biržu indeksi trešdien mainījās nedaudz, pārsvarā samazinoties.

Dolāra vērtības kritums apliecināja vilšanos ārvalstu valūtu tirgū par to, ka FRS lika saprast, ka ir paredzējusi šogad paaugstināt procentlikmes trīs, nevis četras reizes.

Jaunieceltais FRS vadītājs Džeroms Pauels norādīja uz faktoriem, kas pēdējos mēnešos uzlabojuši ekonomikas pieauguma prognozes, tai skaitā uz «stimulējošāku» fiskālo politiku, pēc decembrī ASV Kongresā pieņemtās nodokļu pazemināšanas.

ASV biržu indeksi sākotnēji pieauga pēc FRS paziņojuma, bet vēlāk kritās Pauela preses konferences laikā, kurā viņš atbildēja uz jautājumiem par ekonomikas pieauguma prognožu riskiem, tostarp tiem, ko radītu iespējams tirdzniecības karš starp ASV un Ķīnu.

ASV dolāra vērtība saruka pēc FRS paziņojuma un vēlāk būtiski nemainījās.

«Valūtas tirgus fokusējās uz nemainīgo prognozi par pavisam trim procentlikmju paaugstināšanām 2018.gadā, kas varbūt pievīla dažus, kuri gaidīja no politikas veidotājiem signālus par agresīvāku tempu procentlikmju paaugstināšanā,» sacīja «Wells Fargo Securities» valūtu stratēģijas vadītājs Niks Bennenbruks.

Naftas cenas Ņujorkas un Londonas biržās pieauga pēc datu publicēšanas par ASV komerciālo naftas produktu rezervju samazināšanos.

Eiro vērtība pret ASV dolāru pieauga, britu mārciņas vērtība pret dolāru kāpa, bet dolāra vērtība pret Japānas jenu kritās.

Ņujorkas biržas elektroniskajā tirdzniecībā WTI markas jēlnaftas cena piegādēm maijā trešdien pieauga par 1,63 ASV dolāriem līdz 65,17 dolāriem par barelu. «Brent» markas jēlnaftas cena piegādēm maijā Londonas biržā kāpa par 2,05 dolāriem līdz 69,47 dolāriem par barelu.

ASV biržu indekss «Dow Jones Industrial Average» trešdien kritās par 0,2% līdz 24 682,31 punktam, indekss «Standard & Poor's 500» saruka par 0,2% līdz 2711,93 punktiem, bet indekss «Nasdaq Composite» samazinājās par 0,3% līdz 7345,28 punktiem.

Londonas biržas indekss FTSE 100 trešdien kritās par 0,3% līdz 7038,97 punktiem, Frankfurtes biržas indekss DAX 30 nedaudz pieauga līdz 12 309,15 punktiem, bet Parīzes biržas indekss CAC 40 samazinājās par 0,2% līdz 5239,74 punktiem.

Eiro vērtība pret ASV dolāru trešdien pieauga no 1,2242 līdz 1,2343 dolāriem par eiro, britu mārciņas vērtība pret dolāru kāpa no 1,3998 līdz 1,4148 dolāriem par mārciņu, bet dolāra kurss attiecībā pret jenu saruka no 106,53 līdz 105,95 jenām par dolāru.