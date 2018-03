Valsts apdrošināšanu sociālo iemaksu nemaksātāji varēs iegūt par €51,60 mēnesī

Pagājušā gada beigās pieņemtais Veselības aprūpes finansēšanas likums paredz ieviest valsts obligāto veselības apdrošināšanu, tajā skaitā nosakot sasaisti starp veiktajām valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām un veselības aprūpes pakalpojumu saņemšanu, proti, sociālo iemaksu nemaksātāji vairs nevarēs bez maksas saņemt pilnu valsts apmaksāto medicīnisko pakalpojumu klāstu.

Apdrošinātās personas statusam atbilst sociāli apdrošinātās personas - darba ņēmēji, pašnodarbinātie, personas, kuras brīvprātīgi veikušas veselības apdrošināšanas iemaksas, un noteiktas sociāli mazaizsargāto iedzīvotāju grupas, skaidro Veselības ministrija (VM).

Savukārt personām, kuras neveic sociālās iemaksas un nav automātiski apdrošinātas, veselības apdrošināšanas apmērs 2018.gadā noteikts 1% no minimālās mēnešalgas jeb 51,60 eiro gadā, 2019.gadā - 3% no minimālās mēnešalgas jeb 154,80 eiro gadā, bet 2020.gadā - 5% no minimālās mēnešalgas jeb 258 eiro gadā. Iemaksas būs jāveic reizi gadā un pēc to veikšanas personas varēs saņemt pilno veselības aprūpes pakalpojumu grozu attiecīgajā kalendārajā gadā.

Šādu maksāšanas principu jau ir kā absolūti nepamatotu un nesamērīgu Saeimā ir kritizējis tiesībsargs Juris Jansons, kurš uzskata, ka šiem iedzīvotājiem vienā mēnesī nākšoties veikt maksājumu, kas atbilst 1290 eiro mēneša ienākumiem 2019.gadā un 2150 eiro ienākumiem 2020.gadā, bet ienākumus, kas pārsniedz 1000 eiro mēnesī, saņem tikai ap 25% strādājošo, savukārt ienākumus, kas pārsniedz 2000 eiro mēnesī, - tikai nedaudz vairāk kā 5% strādājošo.

Ņemot vērā, ka iemaksas persona varēs veikt no 2018.gada 1.septembra, arī noteikumu projektam jāstājas spēkā ne vēlāk kā šajā pašā datumā. Veselības apdrošināšanas iemaksas un atmaksas administrēs Nacionālas veselības dienests (NVD).

Paredzēts, ka persona iemaksas veiks, pamatojoties uz vienotā veselības nozares elektroniskās informācijas sistēmā pieejamu un elektroniski sagatavotu maksājuma rīkojumu. Personai maksājuma rīkojumā norādīto summu būs jāiemaksā Valsts kasē - tiešsaistē elektroniski autentificējoties veselības informācijas sistēmā, norēķinoties ar maksājuma karti NVD, vai arī veicot pārskaitījumu kredītiestādē, piemēram, bankā.

Persona, kura vēlēsies saņemt pārmaksātās vai kļūdaini veiktās veselības apdrošināšanas iemaksas atmaksu, varēs elektroniski vai rakstveidā iesniegt iesniegumu NVD par atmaksas saņemšanu. Šo atmaksu varēs pieprasīt ne vairāk kā par diviem iepriekšējiem kalendāra gadiem. Pēc iesnieguma izskatīšanas NVD veiks atmaksu trīs mēnešu laikā.

Kā ziņots, Valsts prezidents Raimonds Vējonis 2017.gada pēdējā dienā izsludināja Veselības aprūpes finansēšanas likumu, kas paredz mainīt veselības aprūpes finansēšanas sistēmu un ieviest valsts obligāto veselības apdrošināšanu.

Valsts apmaksātajā medicīniskās palīdzības minimumā, kuru saņems visi iedzīvotāji neatkarīgi no veikto sociālo iemaksu apmēra, ietilps neatliekamā palīdzība, dzemdību palīdzība, ģimenes ārsta pakalpojumi un ārstēšanai paredzētās zāles un medicīniskās ierīces, kas tiek kompensētas no valsts budžeta.

Tāpat tajā ietilps veselības aprūpes pakalpojumi, kas ārstē saslimšanas ar nozīmīgu ietekmi uz sabiedrības veselības rādītājiem vai rada apdraudējumu sabiedrības veselībai, tostarp psihiskas saslimšanas un tuberkuloze, kā arī šo saslimšanu ārstēšanai nepieciešamie medikamenti.

Savukārt, lai saņemtu veselības aprūpes pilno grozu, kurā ietilpst pārējie valsts apmaksātie pakalpojumi, iedzīvotājam būs jābūt valsts obligātajai veselības apdrošināšanai.