Biržu indeksi krītas bailēs par tirdzniecības karu starp ASV un Ķīnu

«Tirgu dalībnieki ir satraukti, ka šis var būt pirmais šāviens tirdzniecības karā starp divām lielākajām ekonomikām pasaulē,» sacīja «CMC Markets UK» tirgus analītiķis Deivids Medens.

«Likmes ir paaugstinātas, sevišķi tagad, kad izrādās, ka prezidents Tramps izceļ Ķīnu,» teica «Cresset Wealth Advisors» galvenais investīciju ierēdnis Džeks Ablins.

«Ņemot vērā to, ka Ķīna ir viena no lielākajām ASV valsts kases obligāciju pircējām, tas ir izraisījis drebuļus akciju un obligāciju tirgos.»

Daži analītiķi gan uzskatīja, ka bailes par tirdzniecības karu ir pārspīlētas. «Oxford Economics» atzīmēja Trampa politiku uz laiku neattiecināt muitas tarifus uz Kanādu, Meksiku un vēl citām valstīm.

«Šķiet, mēs neievērojam tendenci, ka prezidents nāk klajā ar grandioziem paziņojumiem, lai dabūtu puses pie sarunu galda, bet tad ievērojami samazina tirdzniecības ierobežojumus,» teica «Oxford Economics» ASV ekonomikas nodaļas vadītājs Gregorijs Deiko.

Naftas cenas Ņujorkas un Londonas biržās kritās.

Eiro vērtība pret ASV dolāru saruka, britu mārciņas vērtība pret dolāru kritās, bet dolāra vērtība pret Japānas jenu pieauga.

Ņujorkas biržas elektroniskajā tirdzniecībā WTI markas jēlnaftas cena piegādēm maijā ceturtdien kritās par 0,87 ASV dolāriem līdz 64,30 dolāriem par barelu. «Brent» markas jēlnaftas cena piegādēm maijā Londonas biržā saruka par 0,56 dolāriem līdz 68,91 dolāram par barelu.

ASV biržu indekss «Dow Jones Industrial Average» ceturtdien kritās par 2,9% līdz 23 957,89 punktiem, indekss «Standard & Poor's 500» saruka par 2,5% līdz 2643,69 punktiem, bet indekss «Nasdaq Composite» samazinājās par 2,4% līdz 7166,68 punktiem.

Londonas biržas indekss FTSE 100 ceturtdien kritās par 1,2% līdz 6952,59 punktiem, Frankfurtes biržas indekss DAX 30 saruka par 1,7% līdz 12 100,08 punktiem, bet Parīzes biržas indekss CAC 40 samazinājās par 1,4% līdz 5167,21 punktam.

Eiro vērtība pret ASV dolāru ceturtdien kritās no 1,2338 līdz 1,2308 dolāriem par eiro, britu mārciņas vērtība pret dolāru saruka no 1,4141 līdz 1,4103 dolāriem par mārciņu, bet dolāra kurss attiecībā pret jenu pieauga no 106,05 līdz 106,35 jenām par dolāru.