Deputāts Guntis Kalniņš pērn guvis ienākumus 54 374 eiro

Kalniņš kā savus īpašumus deklarējis dzīvokli Rīgā, zemi un zemes un ēkas īpašumu Jēkabpilī, kā arī zemi Kūku pagastā. Deputātam arī pieder SIA «Armiks» kapitāldaļas 2800 eiro vērtībā, kā arī 2016.gada izlaiduma vieglā automašīna «VW Passat».

Kā deputāts Kalniņš pērn saņēmis 36 962 eiro, dividendēs no SIA «Armiks» viņš nopelnījis 11 112 eiro, no «Lauku atbalsta dienesta» saņēmis 5367 eiro un no Pārtikas un veterinārā dienesta 250 eiro. Savukārt no SIA «Ošukalns» parlamentārieša ienākumi no saimnieciskās darbības un komercdarbības bija 683 eiro.

Deputāts uzkrājis 19 906 eiro AS «Swedbank», kā arī norādījis, ka viņam ir gan privātais pensiju fonds, gan dzīvības apdrošināšana ar līdzekļu uzkrāšanu.

Tāpat deputāts šogad deklarējis būvi, kas kopīpašumā ar viņa dzīvesbiedri nonākusi pērn. Deputāts skaidroja, ka tā ir atpūtas māja, kas ģimenes īpašumā bijusi jau no 2005.gada, kad to būvējis pats Kalniņš ar Eiropas Savienības fondu līdzekļu atbalstu. Līdz šim tā piederēja Kalniņa sievas zemnieku saimniecībai «Pakalniņi», taču zemnieku saimniecība pašlaik ir likvidācijas procesā. Ēka atrodas uz Kalniņam piederošas zemes, tāpēc arī deputāts kļuvis par būves līdzīpašnieku.

Aģentūra LETA jau ziņoja, ka valsts amatpersonām no 15.februāra līdz 3.aprīlim jāiesniedz kārtējā gada valsts amatpersonas deklarācija par pagājušo gadu.