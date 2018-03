Biržu indeksi krītas ASV un pieaug Eiropā, naftas cenas samazinās

Biržu indeksi Londonā, Parīzē, Frankfurtē, Šanhajā un Tokijā palielinājās pēc laikraksta «The Wall Street Journal» (WSJ) ziņas par ASV un Ķīnas amatpersonu sarunām, kuras varētu novērst tirdzniecības karu pēc ASV prezidenta Donalda Trampa paziņojumiem par jauniem muitas tarifiem.

«Galu galā, Trampa mērķis bija un ir samazināt valsts ievērojamo tirdzniecības deficītu ar vairākām valstīm,» sacīja OANDA vecākais tirgus analītiķis Kreigs Erlams, piebilstot, ka viņam ir skeptiska attieksme pret to, ka Tramps īstenos savus draudus izraisīt tirdzniecības karu.

«Ņemot vērā reakciju, kādu esam redzējuši tirgos pēdējo nedēļu laikā, es nedomāju, ka viņš vēlēsies īstenot savus draudus un riskēt ar tirgu nestabilitāti.»

«London Capital Group» pētījumu vadītājs Džaspers Laulers brīdināja investorus «pārāk nesajūsmināties», jo «milzīgu pieaugumu dienas parasti nenotiek stiprā tirgū». Tās vairāk izskatās pēc «lēkāšanas,» teica Laulers.

«Facebook» akcijas cena kritās par 4,9%, turpinoties lietotāju privāto datu izmantošanas skandālam.

«Tesla» akcijas cena saruka par 8,2%, «Twitter» akcijas cena – par 12,0%, «Google» mātesfirmas «Alphabet» akcijas cena - par 4,6%, bet «Oracle» akcija zaudēja 2,4% no vērtības.

Naftas cenas Ņujorkas un Londonas biržās samazinājās.

Eiro vērtība pret ASV dolāru kritās, britu mārciņas vērtība pret dolāru saruka, bet dolāra vērtība pret Japānas jenu samazinājās.

Ņujorkas biržas elektroniskajā tirdzniecībā WTI markas jēlnaftas cena piegādēm maijā otrdien samazinājās par 0,30 ASV dolāriem līdz 65,25 dolāriem par barelu. «Brent» markas jēlnaftas cena piegādēm maijā Londonas biržā kritās par 0,01 dolāru līdz 70,11 dolāriem par barelu.

ASV biržu indekss «Dow Jones Industrial Average» otrdien kritās par 1,4% līdz 23 857,71 punktam, indekss «Standard & Poor's 500» samazinājās par 1,7% līdz 2612,62 punktiem, bet indekss «Nasdaq Composite» saruka par 2,9% līdz 7008,81 punktam.

Londonas biržas indekss FTSE 100 otrdien pieauga par 1,6% līdz 7000,14 punktiem, Frankfurtes biržas indekss DAX 30 kāpa par 1,6% līdz 11 970,83 punktiem, bet Parīzes biržas indekss CAC 40 palielinājās par 1,0% līdz 5115,74 punktiem.

Eiro vērtība pret ASV dolāru otrdien kritās no 1,2444 līdz 1,2402 dolāriem par eiro, britu mārciņas vērtība pret dolāru saruka no 1,4229 līdz 1,4159 dolāriem par mārciņu, bet dolāra kurss attiecībā pret jenu samazinājās no 105,41 līdz 105,36 jenām par dolāru.