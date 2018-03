Pērn auguši Konkurences padomes vadītājas ienākumi un uzkrājumi

Pērn KP vadītājas ienākumi veidoja 42 260,93 eiro, kas ir par 2199 eiro vairāk, nekā gadu iepriekš. Lielāko ienākumu daļu veidoja atalgojums - 40 644 eiro. Valsts kase Ābramai izmaksājusi 1554 eiro.

Tāpat 2017.gadā auguši Ābramas bezskaidras uzkrājumi. Gada laikā tie palielinājušies par 17 913 eiro, sasniedzot 117 611 eiro. KP vadītāja AS «Citadele bank» uzkrājusi 16 894 eiro, AS «PrivatBank» 4302 eiro, AS «Swedbank» 80 597 eiro, bet apdrošināšanas sabiedrībā «CBL Life» uzkrāti 15 818 eiro.

Pērn nedaudz samazinājušās arī Ābramas parādsaistības - no 106 094 eiro 2016.gadā līdz 103 232 eiro pērn.

KP vadītāja ir deklarējusi divus dzīvokļus Rīgā, no kuriem viens ir viņas īpašumā, bet otrs lietošanā. Tāpat Ābramai kopīpašumā divas zemes vienības Skultes pagastā.

Jau ziņots, ka Ministru kabinets 2017.gada jūnijā atbalstīja ekonomikas ministra Arvila Ašeradena (V) sagatavoto rīkojuma projektu par Skaidrītes Ābramas iecelšanu Konkurences padomes (KP) vadītājas amatā uz otru termiņu.

Ābrama KP vadītājas amatu ieņem kopš 2012.gada 26.jūnija.