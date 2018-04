VID aicina iedzīvotājus ziņot par alkoholisko dzērienu tirgošanu liela tilpuma iepakojumos

Atgādinot, ka no šā gada 1.aprīļa ir aizliegts pārdot liela tilpuma iepakojumos pildītus alkoholiskos dzērienus, Valsts ieņēmumu dienests (VID) aicina iedzīvotājus informēt par pārkāpumiem, kas saistīti ar alkoholisko dzērienu pārdošanu liela tilpuma iepakojumos, norādīja VID pārstāvji.

No šā gada 1.aprīļa aizliegts pārdot alkoholiskos dzērienus iepakojumos, kas lielāki par puslitru, ja to stiprums pārsniedz 5,8%, kā arī iepakojumos, kas lielāki par litru, ja to stiprums ir 5,8% vai mazāks. Pārdošanas ierobežojumi pamatā attiecas uz alkoholiskajiem dzērieniem, kas pildīti PET pudelēs.

Šādi iepakojuma tilpuma ierobežojumi neattiecas uz vīnogu vīnu, alkoholiskajiem dzērieniem, kas ir pildīti stikla, keramikas, koka vai metāla iepakojumos, kā arī kompleksā iepakojumā, kas sastāv no polimēra vai lamināta maisa, kurš iepakots kartona kastē un uz alkoholisko dzērienu ražotājiem, kuri tirgo produkciju ražošanas vietā vai savā struktūrvienībā.

VID pārstāvji uzsvēra, ka gadījumā, ja VID vai cita uzraugošā iestāde tomēr konstatēs, ka minētais aizliegums netiek ievērots, tirgotājam var tikt piemērota administratīvā atbildība saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa pantu «Ar akcīzes nodokli apliekamo preču aprites noteikumu pārkāpšana».

Tas paredz par ar akcīzes nodokli apliekamo preču - to skaitā preču, kurām piemērojams akcīzes nodokļa atbrīvojums vai atvieglojums - iegādes, realizācijas, uzglabāšanas vai pārvietošanas (pārvadāšanas) noteikumu pārkāpšanu, kā arī par citiem šo preču aprites noteikumu pārkāpumiem piemērot naudas sodu fiziskajām personām no 70 līdz 700 eiro, bet juridiskajām personām - no 70 līdz 7100 eiro, konfiscējot šīs preces vai bez konfiskācijas.

Iedzīvotāji ir aicināti ziņot par šādiem pārkāpumiem, zvanot uz VID bezmaksas anonīmo diennakts uzticības tālruni 80009070 vai rakstot uz e-pasta adresi: «parkapumi@vid.gov.lv».

Kā ziņots, grozījumus Alkoholisko dzērienu aprites likumā, paredzot aizliegumu tirgot alu liela tilpuma plastmasas pudelēs, Saeima pieņēma pērn jūnijā.