Biržu indeksi kāpj ASV un krītas Eiropā, turpinoties bažām par tirdzniecības karu

Eiropas fondu tirgus, kur otrdien notika pirmā tirdzniecības sesija pēc Lieldienu brīvdienām, ietekmēja krasais ASV biržu indeksu kritums pirmdienas tirdzniecības sesijā pēc bažām par tirdzniecības un tehnoloģiju sektora problēmām.

Indeksu kritumu Eiropā tomēr daļēji mazināja to kāpums ASV, atzina tirdzniecības dalībnieki.

«Eiropa pašlaik atrodas ārpus Trampa tarifu ugunslīnijas un tajā ir mazāks svars tehnoloģiju kompānijām salīdzinājumā ar ASV,» sacīja Jasper Lawler at the «London Capital Group» (LCG) pētījumu vadītājs Džaspers Laulers. «Abi faktori padara Eiropu par relatīvu patvērumu no pašeizējās negatīvo ziņu plūsmas.»

Analītiķi cer, ka drīzumā gaidāmais firmu peļņu rādītāju periods izvedīs tirgu no pašreizējās nedrošības par tirdzniecības politikas un tehnoloģiju nozares problēmām, lai gan ASV otrdien publicēja Ķīnas preču sarakstu 50 miljardu dolāru vērtībā, kuras nodomāts aplikt ar ASV muitas tarifiem.

«Prudential Annuities» galvenā tirgus stratēģe Kvinsija Krosbija sacīja, ka nākamā firmu peļņu perioda laikā investoriem vajadzētu izvērtēt ne tikai finansiālo sniegumu, bet arī to, kā firmu administratori vērtē iespējamā tirdzniecības kara izredzes.

«Tirgum ir tiešām vajadzīgs katalizators, lai atgūtu savas pozīcijas,» teica Krosbija.

«Tesla Motors» akcijas cena pieauga par 6,0%, «Amazon» – par 1,5%, un palielinājās arī «Facebook», «Google» mātesfirmas «Alphabet», «Intel» un citu tehnoloģiju firmu akciju cenas.

Naftas cenas Ņujorkas un Londonas biržās palielinājās.

Eiro vērtība pret ASV dolāru kritās, britu mārciņas vērtība pret dolāru kāpa, bet dolāra vērtība pret Japānas jenu palielinājās.

Ņujorkas biržas elektroniskajā tirdzniecībā WTI markas jēlnaftas cena piegādēm maijā otrdien pieauga par 0,50 ASV dolāriem līdz 63,51 dolāram par barelu. «Brent» markas jēlnaftas cena piegādēm jūnijā Londonas biržā kāpa par 0,48 dolāriem līdz 68,12 dolāriem par barelu.

ASV biržu indekss «Dow Jones Industrial Average» otrdien pieauga par 1,7% līdz 24 033,36 punktiem, indekss «Standard & Poor's 500» palielinājās par 1,3% līdz 2614,45 punktiem, bet indekss «Nasdaq Composite» kāpa par 1,0% līdz 6941,28 punktiem.

Londonas biržas indekss FTSE 100 otrdien kritās par 0,4% līdz 7030,46 punktiem, Frankfurtes biržas indekss DAX 30 saruka par 0,8% līdz 12 002,45 punktiem, bet Parīzes biržas indekss CAC 40 samazinājās par 0,3% līdz 5152,12 punktiem.

Eiro vērtība pret ASV dolāru otrdien kritās no 1,2302 līdz 1,2271 dolāram par eiro, britu mārciņas vērtība pret dolāru pieauga no 1,4044 līdz 1,4057 dolāriem par mārciņu, bet dolāra kurss attiecībā pret jenu palielinājās no 105,89 līdz 106,60 jenām par dolāru.