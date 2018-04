Biržu indeksi kāpj ASV un lielākoties sarūk Eiropā, naftas cenas krītas

ASV biržu indeksi trešdien pieauga, investoriem pārejot no bažām par iespējamu ASV-Ķīnas tirdzniecības karu uz nogaidošu attieksmi, bet Eiropas biržu indeksi lielākoties saruka.

Analītiķi sacīja, ka katalizators investoru attieksmes maiņai bija jaunieceltā Baltā nama padomnieka ekonomikas jautājumos Lerija Kudlova izteikumi, ka ASV prezidenta Donalda Trampa asā izturēšanās pret Ķīnu ir sarunu taktika ar mērķi panākt piekāpšanos.

Tirgus satraukums dienas sākumā «iespējams, bija pārmērīga reakcija,» sacīja «Wunderlich Securities» galvenais tirgus stratēģis Arts Hogans.

Investori cer, ka Trampa noteikto muitas tarifu Ķīnas precēm piemērošana notiks līdzīgi kā ar tarifiem tērauda un alumīnija importam, par kuriem tika paziņots ar asu retoriku, bet kam vēlāk tika noteikti izņēmumi.

«Tirgus cer, ka, līdzīgi kā tērauda un alumīnija gadījumā, tā ir daļa no sarunu taktikas un mēs atradīsim vidusceļu,» teica Hogans.

Naftas cenas Ņujorkas un Londonas biržās kritās.

Eiro vērtība pret ASV dolāru pieauga, britu mārciņas vērtība pret dolāru kāpa, bet dolāra vērtība pret Japānas jenu palielinājās.

Ņujorkas biržas elektroniskajā tirdzniecībā WTI markas jēlnaftas cena piegādēm maijā trešdien kritās par 0,14 ASV dolāriem līdz 63,37 dolāriem par barelu. «Brent» markas jēlnaftas cena piegādēm jūnijā Londonas biržā saruka par 0,10 dolāriem līdz 68,02 dolāriem par barelu.

ASV biržu indekss «Dow Jones Industrial Average» trešdien pieauga par 1,0% līdz 24 264,30 punktiem, indekss «Standard & Poor's 500» palielinājās par 1,2% līdz 2644,69 punktiem, bet indekss «Nasdaq Composite» kāpa par 1,5% līdz 7042,11 punktiem.

Londonas biržas indekss FTSE 100 trešdien pieauga par 0,1% līdz 7034,01 punktam, Frankfurtes biržas indekss DAX 30 saruka par 0,4% līdz 11 957,90 punktiem, bet Parīzes biržas indekss CAC 40 samazinājās par 0,2% līdz 5141,80 punktiem.

Eiro vērtība pret ASV dolāru trešdien pieauga no 1,2270 līdz 1,2278 dolāriem par eiro, britu mārciņas vērtība pret dolāru kāpa no 1,4057 līdz 1,4080 dolāriem par mārciņu, bet dolāra kurss attiecībā pret jenu palielinājās no 106,61 līdz 106,82 jenām par dolāru.