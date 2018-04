Biržu indeksi pieaug: investori ASV un Ķīnas tirdzniecības karam netic

«Pircēji atnāca atpakaļ ar uzviju,» sacīja «London Capital Group» (LCG) eksperts Džaspers Laulers..

Pieauga arī ASV dolāra vērtība pirms piektdien gaidāmas Darba ministrijas ziņojuma publicēšanas par darbavietu statistiku martā.

«Investori pauž pārliecību, ka tiks rasts risinājums pirms plaša tirdzniecības kara izcelšanās,» sacīja «Oanda» vecākais analītiķis Kreigs Erlams.

Viņš tomēr aicināja būt uzmanīgiem, brīdinot, ka «realitāte ir tāda, ka tirdzniecības karš vēl arvien ir reāli iespējams».

«ASV prezidents Donalds Tramps grasās sākt cīņu ar pasaules otro lielāko ekonomiku [Ķīnu] – cīņu, ko viņš uzskata par viegli uzvaramu; un Ķīna ir gatava cīņai ar ASV, pat ja tas nozīmētu kaitējumu pašiem,» teica Erlams.

Draudi «šķiet, ir [Trampa] normālā sarunu stratēģija,» sacīja «Tower Bridge Advisors» pārstāve Maria Oga. «Tiešām šķiet maz ticami, ka visas šīs negatīvās tirdzniecības sarunas daudz nozīmēs.»

Naftas cenas Ņujorkas un Londonas biržās pieauga.

Eiro vērtība pret ASV dolāru kritās, britu mārciņas vērtība pret dolāru saruka, bet dolāra vērtība pret Japānas jenu palielinājās.

Ņujorkas biržas elektroniskajā tirdzniecībā WTI markas jēlnaftas cena piegādēm maijā ceturtdien pieauga par 0,28 ASV dolāriem līdz 63,65 dolāriem par barelu. «Brent» markas jēlnaftas cena piegādēm jūnijā Londonas biržā kāpa par 0,39 dolāriem līdz 68,41 dolāram par barelu.

ASV biržu indekss «Dow Jones Industrial Average» ceturtdien pieauga par 1,0% līdz 24 505,22 punktiem, indekss «Standard & Poor's 500» palielinājās par 0,7% līdz 2662,84 punktiem, bet indekss «Nasdaq Composite» kāpa par 0,5% līdz 7076,55 punktiem.

Londonas biržas indekss FTSE 100 ceturtdien pieauga par 2,4% līdz 7199,50 punktiem, Frankfurtes biržas indekss DAX 30 kāpa par 2,9% līdz 12 305,19 punktiem, bet Parīzes biržas indekss CAC 40 palielinājās par 2,6% līdz 5276,67 punktiem.

Eiro vērtība pret ASV dolāru ceturtdien kritās no 1,2278 līdz 1,2240 dolāriem par eiro, britu mārciņas vērtība pret dolāru saruka no 1,4079 līdz 1,4005 dolāriem par mārciņu, bet dolāra kurss attiecībā pret jenu palielinājās no 106,78 līdz 107,38 jenām par dolāru.