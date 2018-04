Biržu indeksi un naftas cenas pieaug

«Eiropas tirgi šodien ir optimistiskākā noskaņojumā, pārfokusējoties uz konstruktīvākām ASV-Ķīnas krīzes beigām,» teica tirdzniecības grupas IG analītiķis Džošua Mahonijs.

Volstrītas akciju kāpumu pēdējā brīdī pirms tirdzniecības sesijas beigām tomēr piebremzēja ziņa, ka FIB veicis kratīšanu ASV prezidenta Donalda Trampa personīgā advokāta Maikla Koena birojā.

Naftas cenas Ņujorkas un Londonas biržās pieauga.

Eiro vērtība pret ASV dolāru pieauga, britu mārciņas vērtība pret dolāru kāpa, bet dolāra vērtība pret Japānas jenu samazinājās.

Ņujorkas biržas elektroniskajā tirdzniecībā WTI markas jēlnaftas cena piegādēm maijā pirmdien pieauga par 1,35 ASV dolāriem līdz 63,42 dolāriem par barelu. «Brent» markas jēlnaftas cena piegādēm jūnijā Londonas biržā kāpa par 1,54 dolāriem līdz 68,65 dolāriem par barelu.

ASV biržu indekss «Dow Jones Industrial Average» pirmdien pieauga par 0,2% līdz 23 979,10 punktiem, indekss «Standard & Poor's 500» palielinājās par 0,3% līdz 2613,16 punktiem, bet indekss «Nasdaq Composite» kāpa par 0,5% līdz 6950,34 punktiem.

Londonas biržas indekss FTSE 100 pirmdien pieauga par 0,2% līdz 7194,75 punktiem, Frankfurtes biržas indekss DAX 30 kāpa par 0,2% līdz 12 261,75 punktiem, bet Parīzes biržas indekss CAC 40 palielinājās par 0,1% līdz 5263,39 punktiem.

Eiro vērtība pret ASV dolāru pirmdien pieauga no 1,2281 līdz 1,2318 dolāriem par eiro, britu mārciņas vērtība pret dolāru kāpa no 1,4092 līdz 1,4127 dolāriem par mārciņu, bet dolāra kurss attiecībā pret jenu samazinājās no 106,93 līdz 106,75 jenām par dolāru.