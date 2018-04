Privatizācijas aģentūras vadītāja Loginova alga pērn augusi par € 10 000

Ja 2016.gadā Loginova alga bija 88 897 eiro, tad pērn tā sasniedza 98 464 eiro.

2017.gadā PA vadītājs saņēmis 136 eiro pabalstu no Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras, kā arī no AS «Citadele banka» deklarēti ienākumi 160 eiro apmērā.

Loginovs pērn deklarējis parādsaistības 72 408 eiro apmērā, kas gada laikā sarukušas par 4638 eiro.

Loginovs skaidrā naudā uzkrājis 4500 eiro, bet bezskaidrā naudā - 74 395 eiro.

Tāpat Loginovs deklarējis trīs dzīvokļus Rīgā.