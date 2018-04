Ašeradens: Valdības darbs reformu īstenošanā ir bijis ļoti sekmīgs

Šodien Ministru kabinets apstiprināja septīto progresa ziņojumu par Latvijas nacionālās reformu programmas īstenošanu. Tas tiek gatavots katru gadu un iesniegts Eiropas Komisijai (EK). Progresa ziņojumā ir atspoguļota valdības politika Eiropas Savienības (ES) Padomes rekomendāciju un «Eiropa 2020» stratēģijas mērķu izpildei.

Ašeradens stāstīja, ka EK vērš uzmanību uz Latvijas ievērojamo progresu ES Padomes rekomendāciju izpildē.

«Esmu gandarīts, ka Latvija jau ir pārsniegusi virkni «Eiropa 2020» stratēģijas mērķu, kas liecina, ka valdības darbs strukturālās politikas un reformu īstenošanā pēdējos gados ir bijis ļoti sekmīgs,» uzsvēra ekonomikas ministrs.

Tajā pašā laikā viņš piebilda, ka, neskatoties uz sasniegto progresu, Latvijai vēl ir jāpārvar vairāki izaicinājumi, piemēram, izvairoties no vidējo ienākumu slazda riskiem un nodrošinot straujāku Latvijas tautsaimniecības produktivitātes pieaugumu.

Progresa ziņojumā ir atjaunots Latvijas nacionālajā reformu programmā aprakstītais vidēja termiņa makroekonomiskais scenārijs, izvērtēts Latvijas progress 2017.gada ES Padomes rekomendāciju izpildē, dots detalizētāks politikas virzienu apraksts, t.sk. progress Latvijas kvantitatīvo mērķu «Eiropa 2020» stratēģijas kontekstā sasniegšanā, un atspoguļota informācija par ES fondu investīcijām.

2017.gadā Latvija saņēma trīs rekomendācijas no ES Padomes - valsts budžeta un nodokļu politikas, sociālās drošības tīkla, profesionālās izglītības un veselības aprūpes, kā arī publiskā sektora jomā.

Izvērtējot rekomendāciju izpildi, secināts, ka valsts budžets tiek veidots atbilstoši Fiskālās disciplīnas likumam. Šā gada 1.janvārī stājās spēkā jaunā nodokļu reforma. Turpinās darbs pie sociālās drošības sistēmas pilnveidošanas, tiek īstenotas reformas veselības aprūpē un stiprināta profesionālās izglītības sistēma. Tāpat ir uzsākta valsts pārvaldes reforma.

Analizējot «Eiropa 2020» stratēģijas izpildi, atsevišķus mērķus 2020.gadam Latvija jau ir pārsniegusi - nodarbinātības, skolu nepabeigušo jauniešu īpatsvara un augstākās izglītības jomās. Latvijai ir izredzes sasniegt arī pārējos mērķus 2020.gadam attiecībā uz nabadzības un sociālās atstumtības mazināšanu, energoefektivitātes veicināšanu, atjaunojamās enerģijas īpatsvara palielināšanu un siltumnīcefekta gāzes emisiju mazināšanu.

Viens no svarīgākajiem izaicinājumiem ir noteiktie mērķi pētniecībā un attīstībā, kur Latvija pagaidām būtiski atpaliek no to sasniegšanas.

Saskaņā ar līguma par ES darbību progresa ziņojums kopā ar Latvijas Stabilitātes programmu ir ES līmeņa ekonomiskās politikas koordinācijas un uzraudzības instrumenta sastāvdaļa. Abi dokumenti jāiesniedz Eiropas Komisijai līdz 15.aprīlim.

Katru gadu EK vērtē abus dokumentus, un uz tā pamata maija vidū nāk klajā ar priekšlikumiem par ES Padomes rekomendācijām, kuras attiecīgi tiek apstiprinātas Eiropadomē jūnija beigās.