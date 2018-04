Pēc Trampa paziņojuma par Sīriju krītas biržu indeksi un pieaug naftas cenas

«Finanšu tirgos trešdien iezagās nepatika riskēt, jo atvieglojuma sajūtu par ASV-Ķīnas tirdzniecības saspīlējuma samazināšanos aizēnoja augošais ģeopolitiskais risks ap Sīriju,» sacīja FXTM analītiķis Lukmans Otunuga.

Briefing.com analītiķis Patriks O'Hērs atzina, ka Trampa izteikumi par Sīriju «iezvana» jaunu «ģeopolitisko baiļu» kārtu.

Tramps trešdien tviterī brīdināja Krieviju gatavoties ASV raķešu triecieniem Sīrijā, rakstot, ka «nāks [raķetes], jaukas, jaunas un gudras!» kā atbilde uz Sīrijas valdības spēku uzbrukumu ar ķīmiskajiem ieročiem.

Naftas cenas noslēdza tirdzniecības sesiju augstākajā līmenī kopš 2014.gada decembra, ko veicināja Trampa paziņojumi par Sīriju un tas, ka Saūda Arābija pārtvēra ballistiskās raķetes, ko bija raidījuši Jemenas nemiernieki, un notrieca divus dronus.

Naftas cenas Ņujorkas un Londonas biržās pieauga.

Eiro vērtība pret ASV dolāru pieauga, britu mārciņas vērtība pret dolāru kāpa, bet dolāra vērtība pret Japānas jenu samazinājās.

Ņujorkas biržas elektroniskajā tirdzniecībā WTI markas jēlnaftas cena piegādēm maijā trešdien pieauga par 1,31 ASV dolāru līdz 66,82 dolāriem par barelu. «Brent» markas jēlnaftas cena piegādēm jūnijā Londonas biržā kāpa par 1,02 dolāriem līdz 72,06 dolāriem par barelu.

ASV biržu indekss «Dow Jones Industrial Average» trešdien kritās par 0,9% līdz 24 189,45 punktiem, indekss «Standard & Poor's 500» samazinājās par 0,6% līdz 2642,19 punktiem, bet indekss «Nasdaq Composite» saruka par 0,4% līdz 7069,03 punktiem.

Londonas biržas indekss FTSE 100 trešdien kritās par 0,1% līdz 7257,14 punktiem, Frankfurtes biržas indekss DAX 30 saruka par 0,8% līdz 12 293,97 punktiem, bet Parīzes biržas indekss CAC 40 samazinājās par 0,6% līdz 5277,94 punktiem.

Eiro vērtība pret ASV dolāru trešdien pieauga no 1,2356 līdz 1,2369 dolāriem par eiro, britu mārciņas vērtība pret dolāru kāpa no 1,4176 līdz 1,4182 dolāriem par mārciņu, bet dolāra kurss attiecībā pret jenu samazinājās no 107,20 līdz 106,80 jenām par dolāru.