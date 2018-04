«airBaltic» peļņa pērn pieaugusi līdz € 4,6 miljoniem

(Papildināta visa ziņa.)

Uzņēmuma apgrozījums pērn bija 347,7 miljoni eiro, kas ir pieaugums par gandrīz 22%.

«airBaltic» pārstāvji arī norāda, ka 2017.gadā lidsabiedrība par 16,8 miljoniem eiro palielinājusi savu operatīvo peļņu (EBIT), kopā sasniedzot 20,2 miljonus eiro.

Lidsabiedrības «airBaltic» izpilddirektors Martins Gauss teica, ka pagājušais gads bija «airBaltic» rekordgads, lidsabiedrībai apliecinot savas pozīcijas kā pārliecinošai līderei Baltijas reģionā.

«Mēs esam gatavi spert nākamo soli, attīstot un uzlabojot mūsu maršrutu karti, kā arī papildinot «airBaltic» floti ar jaunajām «Bombardier CS300» lidmašīnām,» norādīja Gauss.

Viņš arī atzīmēja, ka «airBaltic» mērķis ir saglabāt pozīcijas kā tirgus līderim Baltijas reģionā.

«»airBaltic» ieņem svarīgu lomu Latvijas gaisa satiksmes savienojamības nodrošināšanā. Tā rezultātā aviācijas nozares ietekme uz Latvijas ekonomiku salīdzinājumā ar iepriekšējiem gadiem ir pieaugusi. Mūsu mērķis ir turpināt saglabāt pozīcijas kā tirgus līderim Baltijas reģionā, vēl vairāk uzlabojot savienojumus starp Baltijas valstīm un pārējo pasauli,» uzsvēra Gauss.

Aģentūra LETA jau vēstīja, ka «airBaltic» 2016.gadā nopelnīja 1,2 miljonus eiro, kas bija vairākas reizes mazāk nekā 2015.gadā, kad uzņēmuma peļņa bija 19,5 miljoni eiro. Savukārt lidsabiedrības apgrozījums 2016.gadā bija 286 miljoni eiro, kas bija aptuveni par 1% vairāk nekā 2015.gadā.

Latvijas valstij pieder 80% «airBaltic» akciju, bet finanšu investoram, Dānijas uzņēmējam Larsam Tūsenam piederošajam «Aircraft Leasing 1» - 20% akciju.

«airBaltic» nodrošina tiešos lidojumus no Rīgas uz vairāk nekā 70 galamērķiem, piedāvājot savienojumus uz galamērķiem lidsabiedrības maršrutu tīklā Skandināvijā, Eiropā, Krievijā, NVS un Tuvajos Austrumos. Šī gada vasarai «airBaltic» savam maršrutu tīklam pievienojusi astoņus jaunus galamērķus no Rīgas uz Malagu, Lisabonu, Splitu, Bordo, Gdaņsku, Almati, Sočiem un Kaļiņingradu. Papildus tam «airBaltic» sākusi tiešos lidojumus jaunā maršrutā no Tallinas uz Londonu.