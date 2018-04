«Trasta komercbankas» administrators martā atguvis € 205 300

Tostarp no nekustamo īpašumu pārdošanas atgūti 188 500 eiro, no izsniegtajiem kredītiem - 16 573 eiro, bet no kustamās un citu mantu pārdošanas - 202 eiro.

Tādējādi 2018.gadā «Trasta komercbankas» administrators ir atguvis kopumā 1,247 miljonus eiro, bet kopš 2016.gada 14.marta, kad banka tika atzīta par likvidējamu, «Trasta komercbankas» administrators ir atguvis kopumā 139,068 miljonus eiro.

Vienlaikus «Trasta komercbankas» maksātnespējas procesa izdevumi martā bija 86 431 eiro, tostarp atlīdzība administratoram un administratora palīgam bija 12 253 eiro, bet nepieciešamie izdevumi kredītiestādes mantas uzturēšanai un nepieciešamo darba telpu uzturēšanai maksātnespējas procesa laikā - 70 722 eiro.

Tādējādi šogad pirmajos trijos mēnešos «Trasta komercbankas» maksātnespējas procesa izdevumi kopumā bijuši 321 449 eiro apmērā, bet kopš 2016.gada 14.marta, kad banka tika atzīta par likvidējamu, bankas maksātnespējas procesa izdevumi kopumā veido 18,512 miljonus eiro.

Pārskats arī liecina, ka garantētie noguldījumi bankā 2018.gada 31.martā bija 5,195 miljonu eiro apmērā, kas ir par 470 905 eiro mazāk nekā mēnesi iepriekš. Savukārt citi noguldījumi bija 53,002 miljonu eiro apmērā, pakārtotās saistības - 24,021 miljons eiro, bet bankas emitēto parāda vērtspapīru apmērs bija 10,083 miljoni eiro.

Kredītos banka marta beigās bija izsniegusi 10,111 miljonus eiro.

Kopumā «Trasta komercbankas» aktīvi 31.martā bija 42,48 miljonu eiro apmērā (februāra beigās - 43,179 miljoni eiro).

Savukārt bankas kapitāls un rezerves marta beigās bija negatīvs - mīnus 50,601 miljons eiro.

Jau vēstīts, ka Eiropas Centrālā banka pēc Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (FKTK) ierosinājuma no 2016.gada 4.marta anulējusi «Trasta komercbankai» izsniegto licenci, ņemot vērā, ka banka ilgstoši pieļāva nopietnus pārkāpumus vairākās svarīgās bankas darbības jomās. Tāpat ņemts vērā FKTK kā Latvijas Noregulējuma iestādes izvērtējums, ka bankai nav iespējams piemērot noregulējumu jeb glābt to sabiedrības interesēs.

«Trasta komercbanku» par likvidējamu Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa atzina 2016.gada 14.martā. Savukārt 2017.gada 10.martā «Trasta komercbanka» tika pasludināta par maksātnespējīgu un sākta bankas bankrota procedūra.

Par bankas maksātnespējas administratoru sākotnēji tika iecelts Ilmārs Krūms, taču ar Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas 2017.gada 19.jūnija lēmumu viņš ir atcelts no šo pienākumu pildīšanas. Viņa vietā tiesa bankas maksātnespējas procesa administratora amatā iecēlusi Rasu.

FKTK 2017.gada maijā vērsās tiesā ar pieteikumu par Krūma atcelšanu no administratora pienākumu pildīšanas, jo konstatēja, ka «Trasta komercbankas» administrators neatbilst Kredītiestāžu likuma noteiktajām prasībām, kā arī konstatēja tādu administratora rīcību, kas FKTK vērtējumā bija uzskatāma par ļaunprātīgu.